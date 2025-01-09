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Dünya

Fransız sözcüyü zora sokan PKK sorusu! Net bir yanıt veremedi

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christophe Lemoine, 'Fransa, PKK'yı terör örgütü olarak tanımlıyor mu? Suriye'de SDG adını verdiğiniz oluşumun PKK ile ilişkisi olduğunu ve onun paravan kuruluşu olduğunu kabul ediyor musunuz?' sorusuna açık bir yanıt vermekten kaçındı.

AA9 Ocak 2025 Perşembe 19:56 - Güncelleme:
Fransız sözcüyü zora sokan PKK sorusu! Net bir yanıt veremedi
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AA muhabiri, Fransa Dışişleri Bakanlığının haftalık basın toplantısında, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christophe Lemoine'e, Suriye'deki PKK/YPG varlığı ve Fransa'nın bu unsurlara yaklaşımına ilişkin bir soru yöneltti.

Fransız Sözcü, "Fransa, PKK'yı terör örgütü olarak tanımlıyor mu? Suriye'de SDG adını verdiğiniz oluşumun PKK ile ilişkisi olduğunu ve onun paravan kuruluşu olduğunu kabul ediyor musunuz? Suriye'deki bu yapılanmanın Türkiye'ye karşı konuşlanmak üzere Fransız askeri istemesine yanıtınız nedir?" sorusuna karşılık şunları söyledi:

MACRON'UN SÖZLERİNİ HATIRLATTI

"Bizim için prensipte önemli olan, şu anda Suriye topraklarında faaliyet gösteren grupların geçiş sürecine dahil edilmesidir. Benim bildiğim kadarıyla SDG güçleri ile (Şam yönetimi) yetkilileri arasında yapılmak istenen budur. Kürt güçlerine ilişkin size Cumhurbaşkanı Macron'un sözlerini hatırlatmak istiyorum. Suriye demokratik güçlerine ve özgürlük savaşçılarına borcumuzun bilincindeyiz. Onlar terörle mücadelenin zorlu yıllarında yanımızda oldular. Bunlar Cumhurbaşkanı'mızın ifadeleri."

"PKK'NIN DOĞASINA İLİŞKİN YORUM YAPMAYACAĞIM"

Lemoine, PKK ile ilgili sözlerine açıklık getirilmesinin istenildiği bir diğer soruya karşılık da "PKK'nın doğasına ilişkin yorum yapmayacağım." diyerek net bir yanıt vermekten kaçındı.

Basın toplantısında bölgesel gelişmelere de değinen Lemoine, Fransa'nın Lübnan'da yeni bir Cumhurbaşkanı seçilmesinden memnuniyet duyduğunu kaydetti, bu seçimin Lübnan halkı ve Lübnan'ın müttefikleri için "umut" olmasını diledi.

Lemoine, bu seçimi, Lübnan halkını bir araya getirecek güçlü bir hükümetin kurulmasının izlemesi gerektiğini söyledi.

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