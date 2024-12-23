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Dünya

Fransız uçaklarından skandal hareket! KKTC sert tepki gösterdi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden (GKRY) havalanan Fransa'ya ait 2 savaş uçağı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Lefke bölgesinde hava sahasını ihlal etti. KKTC Dışişleri Bakanlığı, Fransa'ya tepki gösterek, 'Halkımız arasında büyük endişeye yol açan Fransa'nın bu ihlalini şiddetle kınıyoruz.' açıklamasında bulundu.

AA23 Aralık 2024 Pazartesi 15:19 - Güncelleme:
Fransız uçaklarından skandal hareket! KKTC sert tepki gösterdi
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KKTC Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, GKRY'nin "güvenlik tehdidi" altında olduğu yalanıyla yaptığı askeri anlaşmalarla bölgedeki gerginliği arttırdığı belirtildi.

Açıklamada, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Fransa arasında 2017 yılında imzalanan savunma alanında işbirliği anlaşması kapsamında Baf'ta konuşlanan Fransız savaş uçakları, insan hayatını tehlikeye atma pahasına 20 Aralık 2024 tarihinde ülkemiz hava sahasını ihlal ederek Lefke bölgesinde alçak uçuş gerçekleştirmiştir. Halkımız arasında büyük endişeye yol açan Fransa'nın bu ihlalini şiddetle kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

"ASLA MÜSAADE EDİLMEYECEK"

Açıklamada, "stratejik işbirliği" adı altında Rum yönetimine verilen destek ve askeri işbirliğinin Kıbrıs Türk halkının huzur ve güvenliğini tehdit etmesine asla müsaade edilmeyeceği vurgulandı.

Ayrıca açıklamada, Fransa başta olmak üzere Rum yönetimini cesaretlendiren tüm taraflar, bölgenin güvenliğini tehlikeye atacak hareketlerden derhal vazgeçmeye ve sağduyulu davranmaya davet edildi.

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