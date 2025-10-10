İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ekim 2025 Cumartesi / 19 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,8557
  • EURO
    48,6561
  • ALTIN
    5404.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Fransız vekilden Türkiye'ye teşekkür: Fransa terk etti siz sahip çıktınız
Dünya

Fransız vekilden Türkiye'ye teşekkür: Fransa terk etti siz sahip çıktınız

Fransız milletvekili Farida Amrani, işgalci İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayarak alıkonulan Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndan 3 Fransız aktivistin Paris'e dönmesine imkan tanıyan AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ve Türk Hava Yollarına (THY) teşekkür etti.

AA10 Ekim 2025 Cuma 23:42 - Güncelleme:
Fransız vekilden Türkiye'ye teşekkür: Fransa terk etti siz sahip çıktınız
ABONE OL

Kendisi de Özgürlük Filosu'na katılan ancak 9 Ekim'de ülkesine dönen Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Amrani, Filo'daki Fransız aktivistlerin ülkelerine dönüşüne ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Amrani, İsrail'de yasa dışı şekilde alıkonan 9 Fransız vatandaşın İstanbul'a gönderildiğini belirterek, "Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, onları Paris'e getirmeye yardımcı olmayı reddetti." ifadesini kullandı.

Fransa'nın Tel Aviv ve İstanbul'daki Başkonsolosluklarının yanı sıra Barrot'un ekibiyle de görüştüğünü aktaran Amrani, "(Barrot'un) Ekibiyle birkaç kez görüştüm. Talimatlar netti: Fransız vatandaşlarının dönüşünün karşılanmamasıydı. Fransa, onları terk etmeyi seçti." değerlendirmesinde bulundu.

THY'nin ve Türk makamlarının sayesinde Fransız aktivistlerden 3'ünün İstanbul'dan Paris'e dönebildiğinin altını çizen Amrani, THY'ye, AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'na ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan'a teşekkür etti.

18 Türk aktivist Türkiye'de

Gazze ateşkesinin ayrıntıları belli oldu! Türkiye'nin de yer aldığı ortak komite denetleyecek

İşgalci İsrail'in alıkoyduğu 2 aktivist Antalya'ya döndü: Küresel kararlılık devam edecek

ÖNERİLEN VİDEO

Antalya'da film gibi saldırı!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.