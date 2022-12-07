Fransızlar bireysel silahlanma konusunda farklı görüşlere sahip

Resmi kaynaklara göre, ülke genelinde 25 Kasım-2 Aralık tarihlerinde düzenlenen kampanyada daha önce kayda geçmemiş 150 binden fazla silah, yaklaşık 4 milyon mühimmat ve mermi, 300 kadar farklı noktada yetkililere teslim edildi.

Fransız basını, teslim edilenler arasında av tüfekleri, Alman menşeli Luger tipi silah, Velo Dog tipi tabanca, baston tüfeğinin yanı sıra İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma silahların olduğunu aktardı.

Paris ve çevresindeki 3 vilayette kampanya süresi 6 Aralık'a kadar uzatılırken, silah teslim edenler hakkında herhangi bir idari veya adli işlem yapılmayacak.

Fransa'da yaklaşık 5 milyon kişinin yasal olarak silah bulundurduğu, en az 2 milyon kişinin ise ruhsatsız silah sahibi olduğu tahmin ediliyor.

- "ÖZELLİKLE EVLERDE TEHLİKELİ"

AA muhabiri, Fransızlara gönüllü silah bırakma kampanyası hakkındaki görüşlerini sordu.

Soyadını vermek istemeyen sanat tarihi öğrencisi Sandra, bireysel silahlanmaya karşı olduğunu ve kampanyayı desteklediğini söyledi.

Kampanyanın, ülkedeki silah sayısını, kimlerde ve hangi nedenlerle bulunduğunu göstermesi açısından önemli olduğu değerlendirmesini yapan Sandra, Fransızlardaki mevcut silah sayısının kayıt altına alınması gerektiğini ifade etti.

Paris'te yaşayan Rebecca da insanların silah bırakmaya teşvik edilmesi gerektiğine işaret ederek, silahların özellikle evlerde tehlikeli olduğuna dikkati çekti.

Sadece güvenlik güçlerinin belirli çerçevede silah taşımasından yana olduğunu aktaran Rebecca, çok fazla kişinin yetkililere bildirmediği silahlara sahip olduğunu düşündüğünü anlattı.

- KIRSALDA AVCILAR ARASINDA "SİLAH KÜLTÜRÜ" YAYGIN

Toulouse kentinde yaşayan Rayan ise kırsal kesimde avcılar arasında "silah kültürü"nün yaygınlığına değinerek, belirli kurallar çerçevesinde isteyen herkesin silah taşıyabilmesinden yana olduğunu ifade etti.

Rayan, kampanya kapsamında teslim edildiği açıklanan silah miktarını "çok yüksek" bulduğunu da dile getirdi.

26 yaşındaki bilgisayar mühendisi Nadir de kısıtlamasız silah sahibi olmayı korkutucu bulduğunu, bu nedenle silah bırakma kampanyasına olumlu yaklaştığını anlattı.

Nadir, ABD'deki gibi toplu katliamların önüne geçilebilmesi için, silah taşıyanların prosedürlere tabi olması ve akıl sağlıklarının yerinde olup olmadığının takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

Bilgisayar mühendisi Hamza, evlerde kazaları ve bireysel hesaplaşmaları engellemek adına kampanyayı olumlu karşıladığını söyledi.

