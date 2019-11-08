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Fransızlardan büyük hazımsızlık... İslamofobi karşıtlarına rezalet sözler!

Fransa Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer, pazar günü başkent Paris'te İslamofobi'ye karşı düzenlenecek gösterinin, laikliğe karşı yapıldığını savundu.

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Blanquer, France 2 televizyon kanalında yaptığı açıklamada, son günlerde yapılan İslam karşıtı açıklamalar ve uygulamaları protesto etmek için başkentte yapılacak eylemi eleştirdi.
 
"Acınacak bir durum. Laikliğe karşı düzenlenen bir gösteri olduğunu çok iyi görüyoruz." ifadelerini kullanan Blanquer, İslamofobi kelimesinin kendisini rahatsız ettiğini belirtti.
 
Birçok dernek, siyasetçi ve gazetecinin çağrısıyla pazar günü Paris'te İslamofobi'ye karşı gösteri düzenlenecek.
 
Blanquer daha önce de başörtüsünün toplumda istenmediğini savunarak okul gezilerinde öğrencilere refakat eden annelerin başörtüsü takmasına ilişkin, "Yasa başörtüyü yasaklamıyor ancak yerel yönetimlerin başörtüyü yasaklamasını teşvik edebiliriz." ifadelerini kullanmıştı.
 
Fransız aşırı sağcı milletvekili Julien Odoul, yaklaşık bir ay önce Besançon'da düzenlenen toplantıda, Müslüman bir kadından oğlunun yanında başörtüsünü çıkarmasını istemiş ve sözlü saldırıda bulunmuştu. Bu olayın ardından başlayan tartışmalarda Müslümanların hedef alındığı açıklamalar artmıştı.
 
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da "Kamuya açık alanlarda başörtüsü beni ilgilendirmez ancak kamu kurumlarında, okulda ve çocuklara eğitim verildiğinde başörtüsü meselesi beni ilgilendirir. Laiklik bunu gerektirir." ifadelerini kullanmıştı.
 
Kamuoyu Araştırma Enstitüsünün (IFOP) anketine göre Fransa'da yaşayan Müslümanların yüzde 42'si hayatlarından en az bir kez ayrımcılığa maruz kaldığını belirtmişti.

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