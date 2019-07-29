Suriye’de terör örgütü PKK’nın uzantısı YPG/PYD’ye verdiği desteği bir adım öteye taşıyan Fransızlar eli kanlı teröristleri ‘özgürlük savaşçısı’ olarak gösterdi. Terörizm dünyayı tehdit ederken Batılı devletler ulusal çıkarları için çektikleri filmlerde kara propaganda yapmakta beis görmedi. Fransızların çektiği filmde kadın teröristler ‘kahraman’ olarak gösterilirken, çirkin bir algı operasyonuna da imza atılmış oldu.

İKİSİ DE TERÖR ÖRGÜTÜ

Fransızlar tarafından, kanlı terör örgütünün kadın yapılanmasının anlatıldığı bir filmde, iki terör örgütü YPG/PYD ile DEAŞ arasında yaşananlar anlatıldı. Avrupa’dan ve Amerika’dan YPG/PYD’ye katılımların olmasına dikkat çekilen filmde, eli kanlı teröristler birer kahramanmış gibi izleyiciye gösterildi.

KORKAKLAR SÜRÜSÜ

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı’nda kahraman Mehmetçik’in karşısına çıkamayan terör örgütü YPG/PYD üyeleri, Fransızların filminde ise aksi bir görüntüyle tanıtılmaya çalışıldı. Türk askeriyle çatışmayı girmeyi göze alamayan YPG/PYD’li teröristler, Avrupa’dan yıllardır büyük destekler alıyor. Teröristleri besleyen ülkelerden biri ise Fransa. Suriye’nin kuzeyinde kurdukları kalleş pusular ile Mehmetçik’in karşısına çıkamayan ve vurkaç taktiği izleyen teröristlere sözde DEAŞ’a karşı mücadele verdiği bahanesiyle yapılan silah ve para yardımının yanında şimdi de dünyada ‘Soft Power’ olarak adlandırılan ‘Yumuşak Güç’ deyimiyle Fransızlar film desteği sağladı. Ayrıca söz konusu desteği ise bizzat Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da defalarca dile getirdi.

GÖĞÜS GÖĞSE MÜCADELE

Batı, Türkiye’nin teröristlerle mücadelesini görmezden gelirken bir başka terör örgütüne DEAŞ ile sözde mücadele adı altında destek vermekten de geri durmuyor. Suriye’nin kuzeyinde Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı’yla Mehmetçik’in başarıyla göğüs göğse verdiği mücadelede PKK/KCK/YPG-PYD ve DEAŞ’a mensup en az 7 bin 608 terörist etkisiz hale getirildi.

SİVİLLERE VAHŞİ İŞKENCE

Amerika ve Avrupa tarafından desteklenen teröristler, Suriye’deki sivilleri hayatı cehenneme çevirdi. Terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı YPG/PYD, hakimiyet kurduğu bölgelerde sivillere işkence yapıyor. Amerika ve Avrupa tarafından para ve silah yardımına boğulan teröristlerin yaptığı işkence kameralara yansıdı. Görüntülerde, yere yatırılan aile üyelerinin YPG/PYD’li terörist tarafından tekmelendiği görülüyor. Terör örgütü mensubunun bir kadının başından zorla çıkardığı başörtüsü de görüntülerde yer aldı.