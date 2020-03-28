İSTANBUL 9°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,451
  • EURO
    7,1898
  • ALTIN
    338.061
  • BIST100
    88125
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Fransızların yüzde 26'sı koronavirüsün laboratuvarda üretildiğini düşünüyor
Dünya

Fransızların yüzde 26'sı koronavirüsün laboratuvarda üretildiğini düşünüyor

Fransa'da yapılan bir anket, halkın bir kısmının, Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) laboratuvarda üretildiği görüşünü paylaştığını ortaya koydu.

AA28 Mart 2020 Cumartesi 16:45 - Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 16:45
ABONE OL

Kamuoyu Araştırma Enstitüsünün (IFOP) anketine göre, Kovid-19'un doğal yolla ortaya çıktığını değerlendirenlerin oranı yüzde 57 olarak belirlendi.

Ancak anket sonuçlarına göre, Fransızların yüzde 26'sı virüsün laboratuvarda üretildiğini düşünüyor. Aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin (RN) partizanlarının yüzde 40'ının Kovid-19'un üretiminin laboratuvarda "kasten" yapıldığını savunduğu belirtildi.

- ÇİN'DEN MASKE SİPARİŞİ

Öte yandan, kamu yayıncısı France Info'nun haberine göre, Fransa Çin'den bir milyar maske sipariş etti.

Ülkede virüsü taşıyan hastaları tedavi eden sağlık personelleri, bir süredir maske yetersizliğinden şikayet ediyor.

- EVDEN 10 METREDEN FAZLA UZAKLAŞMAK YASAK

Ülkenin güneyinde Sanary-sur-Mer kasabasında salgın nedeniyle evden 10 metreden fazla uzaklaşılması yasaklandı.

Sanary-sur-Mer Belediye Başkanı Ferdinand Bernhard, yaptığı açıklamada, insanların bir kısmının serbest dolaşımın sınırlandırılmasına uymadığı için bu kararı aldığını belirtti.

Jandarmadan kaçan zanlıların arabası akarsuya düştü

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Tiksiniyorum' deyip ayrılık mesaj verdi: Birlik değil yılanlar ve çakallar mağarası
'Tiksiniyorum' deyip ayrılık mesaj verdi: Birlik değil yılanlar ve çakallar mağarası

'Tiksiniyorum' deyip ayrılık mesaj verdi: Birlik değil yılanlar ve çakallar mağarası

Operasyon merkezi vuruldu
Operasyon merkezi vuruldu

Operasyon merkezi vuruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsle ilgili yeni kararları açıkladı: Şimdilik 30 şehri kapsıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsle ilgili yeni kararları açıkladı: Şimdilik 30 şehri kapsıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsle ilgili yeni kararları açıkladı: Şimdilik 30 şehri kapsıyor

Koronavirüs tedavisinde Türkiye'de bir ilk! Uygulama ABD'nin de gündeminde
Koronavirüs tedavisinde Türkiye'de bir ilk! Uygulama ABD'nin de gündeminde

Koronavirüs tedavisinde Türkiye'de bir ilk! Uygulama ABD'nin de gündeminde
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.