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Dünya

Fransızların yüzde 73'üne göre ülke koronavirüsü atlatmaya hazır değil

Fransa'da yapılan bir anket, halkın çoğunluğunun hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yol açtığı krizin üstesinden gelmeye hazır olmadığı görüşünü paylaştığını ortaya koydu.

AA25 Mart 2020 Çarşamba 18:15 - Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 18:20
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Elabe araştırma şirketinin anketinde, salgın nedeniyle endişeli olanların oranı yüzde 87 olarak belirlendi.

Anket sonuçlarına göre Fransızların yüzde 73'ü hükümetin salgının yol açtığı krizin üstesinden gelmeye hazır olmadığını ve Kovid-19'a karış önlemleri almakta geciktiğini düşünüyor. Halkın yüzde 56'sı hükümetin krizi iyi yönetmediğini değerlendiriyor.

Ankete katılanların yüzde 64'ü salgına rağmen moralini yüksek tuttuğunu belirtti.

PARİS'TE 100-150 YAŞLI BAKIMEVİNDE KORONAVİRÜS TESPİT EDİLDİ

Bu arada, 100 devlet hastanesi ve 3 bin 800 yaşlı bakımevlerini çatısı altında toplayan Fransa Hastaneler Federasyonu Başkanı Frederic Valletoux, kamu yayıncısı France Info'ya yaptığı açıklamada, Paris'in de içinde olduğu Ile-de-France bölgesinde 700 yaşlı bakımevinden 100-150'sinde koronavirüs tespit edildiğini bildirdi.

Öte yandan başkent Paris'te salgın nedeniyle yarın 50 kadar metro istasyonunun kapatılacağı belirtildi. 

FRANSA'DA KOVİD-19'DAN ÖLENLERİN YÜZDE 79'U 75 YAŞ ÜZERİNDE

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin yüzde 79'unun 75 yaş ve üzeri kişilerden oluştuğu belirtildi.

Koronavirüse şeffaf brandalı önlem

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