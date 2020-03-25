Fransızların yüzde 73'üne göre ülke koronavirüsü atlatmaya hazır değil

AA 25 Mart 2020 Çarşamba 18:15 - Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 18:20

Elabe araştırma şirketinin anketinde, salgın nedeniyle endişeli olanların oranı yüzde 87 olarak belirlendi.

Anket sonuçlarına göre Fransızların yüzde 73'ü hükümetin salgının yol açtığı krizin üstesinden gelmeye hazır olmadığını ve Kovid-19'a karış önlemleri almakta geciktiğini düşünüyor. Halkın yüzde 56'sı hükümetin krizi iyi yönetmediğini değerlendiriyor.

Ankete katılanların yüzde 64'ü salgına rağmen moralini yüksek tuttuğunu belirtti.

PARİS'TE 100-150 YAŞLI BAKIMEVİNDE KORONAVİRÜS TESPİT EDİLDİ



Bu arada, 100 devlet hastanesi ve 3 bin 800 yaşlı bakımevlerini çatısı altında toplayan Fransa Hastaneler Federasyonu Başkanı Frederic Valletoux, kamu yayıncısı France Info'ya yaptığı açıklamada, Paris'in de içinde olduğu Ile-de-France bölgesinde 700 yaşlı bakımevinden 100-150'sinde koronavirüs tespit edildiğini bildirdi.

Öte yandan başkent Paris'te salgın nedeniyle yarın 50 kadar metro istasyonunun kapatılacağı belirtildi.

FRANSA'DA KOVİD-19'DAN ÖLENLERİN YÜZDE 79'U 75 YAŞ ÜZERİNDE



Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin yüzde 79'unun 75 yaş ve üzeri kişilerden oluştuğu belirtildi.