Frederiksen'den ABD'ye Grönland mesajı

Başbakan Frederiksen, ziyaret ettiği Grönland'da ABD Başkanı Donald Trump'ın, ada hakkındaki sözlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Grönland'ın hem yeni hem de eski liderleriyle bir araya gelen Frederiksen, Danimarka'nın güvenilir bir NATO müttefiki olduğunu kaydetti.

Müttefikler olarak birbirlerinin "bölünmesine" izin vermelerinin, "düşmanlarına hizmet" etmek anlamına geleceğini vurgulayan Frederiksen, bunun olmasını engellemek için elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi.

Frederiksen, "İşletmelerimizden ABD'ye yatırım yapmalarını istediğinizde yapıyorlar. Bizden savunmamız için daha fazla harcama yapmamızı istediğinizde yapıyoruz. Kuzey Kutbu'nda güvenliği güçlendirmemizi istediğinizde de aynı fikirdeyiz." dedi.

Başbakan Frederiksen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak Danimarka Krallığı'nın topraklarının bir bölümünü ele geçirmeyi talep ettiğinizde, en yakın müttefikimizden baskı ve tehditlerle karşılaştığımızda, bunca yıldır takdir ettiğimiz ülke hakkında neye inanacağız? Bu, Atlantik boyunca birlikte inşa ettiğimiz dünya düzeniyle ilgili bir mesele. Başka bir ülkeyi ilhak edemezsiniz, uluslararası güvenlik argümanı bile olsa."

Frederiksen, Kuzey Kutbu'nda güvenliği güçlendirmeyle ilgili ABD'ye "bunu birlikte yapma" çağrısında bulundu.

- TRUMP'IN GRÖNLAND İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARI

Yeniden göreve gelmesinden bu yana Grönland'ı ülkesinin kontrolüne alma isteğini sıkça dile getiren Trump, Beyaz Saray'da, uluslararası güvenliğin sağlanması için "Grönland'a sahip olmaları gerektiğini" söylemişti.

Trump, Grönland'ın her yerinde Çin ve Rus gemilerinin dolaşmasından rahatsızlık duyduğunu belirterek, "bu durumla ilgilenmesi" için Danimarka'ya veya başka birine güvenmediklerini kaydetmişti.

Öte yandan, eşi Usha Vance, ABD Enerji Bakanı Chris Wright ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ile Grönland'ı ziyaret eden ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, burada yaptığı açıklamada, Danimarka yönetiminin Grönland'ın güvenliğine yeterince yatırım yapmadığını savunmuştu.

Vance, "Hepinizin bildiği gibi, bu büyük bir mesele ve önümüzdeki on yıllar boyunca daha da büyüyecek. Grönland'da daha fazla pozisyona sahip olmamız gerekiyor." demiş ve askeri güç kullanmaya gerek kalmadan, Grönland halkının "nihayetinde ABD'nin ve Ada'nın kontrolüne ilişkin arzusunun yanında yer alacağına" inandığını belirtmişti.