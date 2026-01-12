İSTANBUL 3°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ocak 2026 Pazartesi / 24 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,1413
  • EURO
    50,4497
  • ALTIN
    6362.06
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Frederiksen'den Trump'a rest: Grönland'da yol ayrımındayız
Dünya

Frederiksen'den Trump'a rest: Grönland'da yol ayrımındayız

ABD Başkanı Trump'ın Grönland'a yönelik ilgisini yinelemesi Danimarka'yı kızdırdı. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, iki ülkenin bu konuda artık 'yol ayrımında' olduğunu açıkladı.

AA12 Ocak 2026 Pazartesi 13:02 - Güncelleme:
Frederiksen'den Trump'a rest: Grönland'da yol ayrımındayız
ABONE OL

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a "ihtiyacı olduğunu" yinelemesi üzerine, bu konuda "yol ayrımında" olduklarını söyledi.

Frederiksen, Danimarka'nın Nyborg kentinde Sosyal Liberal Parti'nin düzenlediği yeni yıl toplantısında Venezuela'ya askeri müdahalenin ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a ilişkin söylemlerini değerlendirdi.

"ABD Grönland'a karşı askeri müdahalede bulunursa Danimarka'nın bir planı var mı?" sorusuna Frederiksen, "Bunları somut görünenden daha temel bir şekilde ele almalıyız. Bir yol ayrımındayız. Bir kader anı söz konusu." yanıtını verdi.

Frederiksen, gözle görünenden daha büyük bir tehlikenin söz konusu olduğuna işaret ederek, "ABD bir müttefikini tehdit ederek Batı ittifakına, NATO işbirliğine sırtını çeviriyor. Bu ABD tarafından daha önce hiç yaşamadığımız bir durum. Böyle bir şey yaşanırsa her şey durur." ifadelerini kullandı.

Washington yönetiminin Grönland konusunu ele almak amacıyla Danimarkalı yetkililerle bir araya geleceği görüşmeye ilişkin Frederiksen, tutumlarını savunmak için ellerinden geleni yapacaklarını ve "sapamayacakları" konuların olduğunu belirtti.

- TRUMP'IN GRÖNLAND'A İLİŞKİN SON AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Trump, Grönland'ın ABD'ye ilhakı ile ilgili sorulara, "Grönland'ı almazsak, Rusya veya Çin alacak. Ben başkan olduğum sürece bu olmayacak. Askeri varlık yeterli değil. Mülkiyete sahip olmanız gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Çin ve Rusya'ya ait denizaltı ve diğer savaş gemilerinin Grönland çevresinde varlık gösterdiğini belirten Trump, buna müsaade etmeyeceklerini, "bir şekilde Grönland'ı alacaklarını" söylemişti.

Trump, Grönland'ı almak istemelerinin NATO ülkelerinin birliğini olumsuz etkileyip etkilemeyeceği sorusuna ise, "Bizim onlara ihtiyacımızdan çok onların bize ihtiyacı var." sözleriyle yanıt vermişti.

Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland ise daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

Trump'ın asıl amacı farklı çıktı

Grönland için diplomasi trafiği: ABD, Danimarka ile görüşecek

Trump'ın Grönland Temsilcisi: 2. Dünya Savaşı sırasında Grönland'ı Danimarka'nın yerine ABD savundu

Trump: İran'la görüşebiliriz

ÖNERİLEN VİDEO

Çatışmalar şiddetlendi: Ukrayna hedeflerine peş peşe saldırı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.