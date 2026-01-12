Frederiksen'den Trump'a rest: Grönland'da yol ayrımındayız

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a "ihtiyacı olduğunu" yinelemesi üzerine, bu konuda "yol ayrımında" olduklarını söyledi.

Frederiksen, Danimarka'nın Nyborg kentinde Sosyal Liberal Parti'nin düzenlediği yeni yıl toplantısında Venezuela'ya askeri müdahalenin ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a ilişkin söylemlerini değerlendirdi.

"ABD Grönland'a karşı askeri müdahalede bulunursa Danimarka'nın bir planı var mı?" sorusuna Frederiksen, "Bunları somut görünenden daha temel bir şekilde ele almalıyız. Bir yol ayrımındayız. Bir kader anı söz konusu." yanıtını verdi.

Frederiksen, gözle görünenden daha büyük bir tehlikenin söz konusu olduğuna işaret ederek, "ABD bir müttefikini tehdit ederek Batı ittifakına, NATO işbirliğine sırtını çeviriyor. Bu ABD tarafından daha önce hiç yaşamadığımız bir durum. Böyle bir şey yaşanırsa her şey durur." ifadelerini kullandı.

Washington yönetiminin Grönland konusunu ele almak amacıyla Danimarkalı yetkililerle bir araya geleceği görüşmeye ilişkin Frederiksen, tutumlarını savunmak için ellerinden geleni yapacaklarını ve "sapamayacakları" konuların olduğunu belirtti.

- TRUMP'IN GRÖNLAND'A İLİŞKİN SON AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Trump, Grönland'ın ABD'ye ilhakı ile ilgili sorulara, "Grönland'ı almazsak, Rusya veya Çin alacak. Ben başkan olduğum sürece bu olmayacak. Askeri varlık yeterli değil. Mülkiyete sahip olmanız gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Çin ve Rusya'ya ait denizaltı ve diğer savaş gemilerinin Grönland çevresinde varlık gösterdiğini belirten Trump, buna müsaade etmeyeceklerini, "bir şekilde Grönland'ı alacaklarını" söylemişti.

Trump, Grönland'ı almak istemelerinin NATO ülkelerinin birliğini olumsuz etkileyip etkilemeyeceği sorusuna ise, "Bizim onlara ihtiyacımızdan çok onların bize ihtiyacı var." sözleriyle yanıt vermişti.

Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland ise daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

