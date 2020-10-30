İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ekim 2020 Cuma / 13 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3315
  • EURO
    9,7346
  • ALTIN
    501.794
  • BIST100
    1113.05
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Friedez Ermenistan'ın kalleş saldırısını böyle anlattı: Bu bir felakettir
Dünya

Friedez Ermenistan'ın kalleş saldırısını böyle anlattı: Bu bir felakettir

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Göç, Mülteciler ve Yerinden Edilmiş Kişiler Komitesi (PACE) Başkanı Pierre-Alan Friedez, Ermenistan'ın sivil yerleşim alanlarına saldırıları derhal durdurması çağrısında bulundu. Friedez, 'Berde kentine saldırıda 21 kişinin hayatını kaybetmesi felakettir.' dedi.

star.com.tr30 Ekim 2020 Cuma 10:57 - Güncelleme: 30 Ekim 2020 Cuma 10:59
ABONE OL

Cephede bozguna uğrayan Ermenistan'ın, kalleşçe cephe hattı gerisindeki sivil yerleşim alanlarına saldırmasına tepki yağıyor.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Göç, Mülteciler ve Yerinden Edilmiş Kişiler Komitesi Başkanı Pierre-Alan Friedez, sivil alanlara yönelik roket saldırılarına son verilmesi çağrısında bulundu.

Çatışmanın insani sonuçları konusunda derin endişelerini dile getiren Komite Başkanı Pierre Alan Friedez, "Sivil bölgelere füze saldırıları durdurulmalıdır. Azerbaycan'ın Berde kentinde 21 kişinin öldürüldüğü saldırılar felakettir." dedi.

Konuyu, Avrupa Konseyi'nin 47 üye ülkesinden parlamenterler tarafından yakından izlenmek üzere komitesinin gündemine aldığını söyledi.

Sivilleri hedef alan Ermenistan ordusunun Berde'ye yönelik son saldırısında, 21 kişi hayatını kaybederken 70'ten fazla insanın yaralandığı bildirildi.

star.com.tr

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.