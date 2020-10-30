Friedez Ermenistan'ın kalleş saldırısını böyle anlattı: Bu bir felakettir

Cephede bozguna uğrayan Ermenistan'ın, kalleşçe cephe hattı gerisindeki sivil yerleşim alanlarına saldırmasına tepki yağıyor.
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Göç, Mülteciler ve Yerinden Edilmiş Kişiler Komitesi Başkanı Pierre-Alan Friedez, sivil alanlara yönelik roket saldırılarına son verilmesi çağrısında bulundu.
Çatışmanın insani sonuçları konusunda derin endişelerini dile getiren Komite Başkanı Pierre Alan Friedez, "Sivil bölgelere füze saldırıları durdurulmalıdır. Azerbaycan'ın Berde kentinde 21 kişinin öldürüldüğü saldırılar felakettir." dedi.
Konuyu, Avrupa Konseyi'nin 47 üye ülkesinden parlamenterler tarafından yakından izlenmek üzere komitesinin gündemine aldığını söyledi.
Sivilleri hedef alan Ermenistan ordusunun Berde'ye yönelik son saldırısında, 21 kişi hayatını kaybederken 70'ten fazla insanın yaralandığı bildirildi.