Frontex'in insanlık suçları belgelendi

TRTHaber 30 Kasım 2021 Salı 01:02 - Güncelleme: 30 Kasım 2021 Salı 01:02

Avrupa Birliği Sınır Güvenliği Ajansı (Frontex) bu yılın ilk yarısında, 8 bin 239 göçmeni sınır dışı etti.

Sınır dışı edilen göçmen sayısı 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 9 daha fazla.

TRTHaber'de yer alan habere göre, Sığınmacılara yönelik işlediği insanlık suçları ile sık sık gündeme gelen Avrupa Birliği Sınır Güvenliği Ajansı Frontex'in sınır operasyonlarına ilişkin bir rapor ortaya çıktı.

Raporu insan hakları kuruluşu 'Statewatch' yayımladı

Rapor, kar amacı gütmeyen "Statewatch" isimli insan hakları kuruluşu tarafından yayımlandı.

Kuruluş, AB ülkelerinin göçmen krizini önlemekte ajanstan giderek daha çok yardım aldığına dikkat çekti.

Frontex'in ülkelerindeki savaştan veya insanlık dışı muameleden kaçan binlerce kişiyi sınır dışı ettiğini ancak bu kişilerin güvenli dönüşleri için gerekli tedbirleri almadığı ifade edildi.

Frontex: Ajansın görevinin göçmenlerin geri dönüşlerini sağlamak

Frontex ise sınır dışı kararının AB ülkelerindeki yetkili makamlar tarafından verildiğini, ajansın görevinin göçmenlerin geri dönüşlerini sağlamak olduğunu savundu.

Göçmenlerin ülkelerine dönüşlerinde, koronavirüs önlemleri sebebiyle bazı güvenlik önlemlerinin alınmamış olabileceğini öne sürdü.

Frontex uluslararası hukuka aykırı olaylarla anılıyor

Frontex, Avrupa Parlamentosu'nun temmuz ayındaki raporunda da insan hakları ihlallerini görmezden gelmekle suçlanmıştı.

2004'te kurulan Frontex, son dönemde Ege Denizi'nde göçmenlere yönelik uluslararası hukuka aykırı olaylarla anılıyor ve Yunanistan'ın gerçekleştirdiği geri itmelerde rol oynamakla eleştiriliyor.