FSB karargahı vuruldu! Zelenski'den ''saldırılar devam edecek'' çıkışı

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından, Rusya'nın Ukrayna'da işgal ettiği bölgelerdeki bazı hedeflere yönelik hava saldırısı düzenlendiğini belirtti.

Saldırıda bir bölgede yer alan FSB'ye ait karargah ile bir "Pantsir-S1" tipi hava savunma sisteminin hedef alındığını aktaran Zelenski, şunları kaydetti:

"Sadece bu operasyon sayesinde Rusya'nın kayıpları yaklaşık 100 işgalcinin ölümü ve yaralanmasıyla sonuçlandı. Ruslar bu savaşı sona erdirmeleri gerektiğini hissetmeli. Ukrayna'nın orta ve uzun menzilli saldırıları devam edecek."

Zelenski ayrıca, saldırılara ait olduğu belirtilen görüntü de paylaştı.