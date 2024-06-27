İSTANBUL 27°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Haziran 2024 Perşembe / 21 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,8507
  • EURO
    35,3256
  • ALTIN
    2452.95
  • BIST100
    10604.8
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • FSK Savunma Akademisinden mezun olan 16 öğrenci için tören
Dünya

FSK Savunma Akademisinden mezun olan 16 öğrenci için tören

Kosova Güvenlik Gücü (FSK) Savunma Akademisinden mezun olan 16 öğrenci için tören düzenlendi.

AA27 Haziran 2024 Perşembe 14:05 - Güncelleme:
FSK Savunma Akademisinden mezun olan 16 öğrenci için tören
ABONE OL

Kosova'nın başkenti Priştine'deki Adem Jashari Kışlası'nda gerçekleştirilen törene Savunma Bakanı Ejup Maqedonci'nin yanı sıra çeşitli ülkelerin askeri temsilcileriyle mezunların aileleri katıldı.

Bakan Maqedonci, yaptığı konuşmada, mezun askeri öğrencilerin FSK'nin yapısal ve profesyonel inşasını sürdüreceği temeli oluşturacaklarını söyledi.

FSK'nin profesyonel bir ordu olarak kalkınma yolunda tam kapasiteyle ilerlediğini belirten Maqedonci, şu ifadeleri kullandı:

"Kapsamlı plandaki hedeflere ulaşılması, ülke gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 2'sinin ordu için kullanılması, son 3 yılda 200 milyon avronun üzerinde yatırım yapılması ve 1800'ün üzerinde yeni asker ve subayın işe alınmasıyla Kosova ordusu, profesyonel ve çok etnik gruptan oluşan bir ordu olarak tam kapasiteyle kalkınmaya doğru hızla ilerliyor."

Maqedonci, Kosovalı askerlerin partner ülke askerleriyle yurt dışında çeşitli misyonlara katıldıklarını kaydetti.

FSK Savunma Akademisi Mezuniyet Töreni, 16 askeri öğrencinin diplomalarını alması ve yemin etmesiyle son buldu.

Törenin ardından mezun olan çocuklarıyla buluşan asker aileleri duygusal anlar yaşadı.

Kosova ve sınır ötesinde kriz yönetim operasyonlarını sağlaması, ülkedeki sivil savunma operasyonlarında ve doğal afetlerle acil durumlarda görev yapması amacıyla 2009'da kurulan FSK'nin, 2018'de yasal değişikliklerle silahlı kuvvetlere dönüştürülme süreci başlatılmıştı.

Sürecin 10 yıl sürmesi bekleniyor. FSK bünyesinde halihazırda yaklaşık 4 bin personel görev yapıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.