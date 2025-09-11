İSTANBUL 29°C / 20°C
Dünya

FTC, OpenAI ve Meta mercek altında… ABD sıkı denetime geçti

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), çocuklar ve ergenler üzerindeki olası olumsuz etkilerini araştırmak üzere yapay zeka sohbet asistanları işleten FTC, OpenAI ve Meta'nın da olduğu 7 büyük teknoloji şirketinden bilgi istedi.

11 Eylül 2025 Perşembe 23:28
FTC'den yapılan açıklamada, arkadaş gibi davranan yapay zeka sohbet asistanları hakkında soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, tüketici odaklı yapay zeka sohbet asistanları işleten 7 şirketten, bunların çocuklar ve ergenler üzerindeki olası olumsuz etkilerini nasıl ölçtükleri, test ettikleri ve izlediklerine ilişkin bilgi talep ettiği aktarıldı.

Komisyonun açıklamasında, Alphabet, Character Technologies, Instagram, Meta Platforms, OpenAI, Snap ve X.AI'nın bu şirketler arasında yer aldığı kaydedildi.

Sohbet asistanlarının insan özelliklerini, duygularını ve niyetlerini etkili bir şekilde taklit edebildiği belirtilen açıklamada, genellikle bir arkadaş gibi iletişim kuracak şekilde tasarlandığı aktarıldı.

Açıklamada, bu durumun özellikle çocuklar ve ergenler olmak üzere bazı kullanıcıların sohbet asistanlarına güvenmesini ve onlarla ilişki kurmasını teşvik edebileceği kaydedildi.

Popüler Haberler
