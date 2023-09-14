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Dünya

FTX'in kripto varlıklarını satma talebine onay çıktı

ABD'de mahkeme, iflas eden kripto para borsası FTX'in kripto para varlıklarını tasfiye etmesine onay verdi.

AA14 Eylül 2023 Perşembe 01:02 - Güncelleme:
FTX'in kripto varlıklarını satma talebine onay çıktı
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ABD İflas Mahkemesi Hakimi John Dorsey, Delaware eyaletinin Wilmington kentinde görülen duruşmada, FTX'in kripto varlıklarını satma talebini onayladı.

Böylece, FTX'in haftada 100 milyon dolara kadar kripto para satmasına izin verildi.

Dorsey, duruşmada, FTX'in satışlarının kripto paraların değerinin düşmesine neden olabileceği ve FTX'in hesaplarında tuttuğu kripto paraların tamamına sahip olmayabileceği yönündeki iddiaları reddetti.

FTX, daha önce mahkemeye yaptığı bildirimlerde, 1,16 milyar doları Solana, 560 milyon doları Bitcoin ve 192 milyon doları Ethereum olmak üzere 3,4 milyar dolarlık kripto para varlığına sahip olduğunu açıklamıştı.

Kripto para borsası FTX, geçen yıl kasım ayında iflas etmişti.

FTX'in avukatları, iflas süreciyle ilgili nisan ayında gerçekleşen duruşmada, şirketin 7,3 milyar doların üzerinde nakit ve likit kripto varlığını geri kazandığını bildirmişti.

  • kripto para borsası

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