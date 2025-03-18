Fuad Hüseyin: İsrail ülkemize saldırı başlatma niyetinde

Hüseyin, Irak resmi devlet televizyonuna gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İsrail'in Irak'taki Şii milis güçlere yönelik olası saldırı ihtimallerine karşı konuşan Hüseyin, "Siyonist oluşumun (İsrail) Irak'a bir dizi saldırı başlatma niyetinde olduğuna dair mesajlar aldık." dedi.

Hüseyin, ABD'nin İran'a olası saldırısının etkilerinden de endişe ettiklerini kaydetti.



Suriye ile ilişkiler bağlamında ise Hüseyin, "Irak siyasetinde yeni Suriye meselesine karışmama yönünde bir mutabakat var." ifadesini kullandı.

