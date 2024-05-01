Fucien deneme seyirlerine başladı

CGTN'in haberine göre, Fucien uçak gemisi, Şanghay'da tutulduğu Ciangnan Tersanesi'nden çıkarak denize açıldı.

Deneme seyirlerine başlayan geminin itiş ve elektrik sistemlerinin güvenilirliği ile istikrarının test edileceği belirtildi.

Geminin Komutan Yardımcısı Çien Şumin, bu yılın başında, geminin deneme seyirlerine 2024 yılı içinde başlayacağını açıklamıştı.

Şanghay Deniz Güvenliği İdaresi, sivil gemiler için dün yayımladığı uyarı notunda, Doğu Çin Denizi'nin Yangzı Nehri'nin ağzına yakın kıyı bölgesinde, 1-9 Mayıs tarihlerinde askeri faaliyet yürütüleceği ve bölgeye gemi girişinin yasaklanacağını bildirmişti.

- ÇİN'İN ÜÇÜNCÜ UÇAK GEMİSİ

Çin'in güney eyaletlerinden Fucien'in adını taşıyan gemi, 17 Haziran 2022'de Şanghay'daki Ciangnan Tersanesi'nde suya indirilmişti.

"Tip 003" olarak sınıflandırılan 80 bin tonluk savaş gemisinde, Elektromanyetik Uçak Kalkış Sistemi (EMALS) adı verilen ileri teknoloji fırlatma rampaları bulunuyor.

Liaoning ve Şandong'un ardından Çin donanmasına katılan üçüncü uçak gemisi olan Fucien hem tasarımı hem de üretimi yerli ilk örnek olma özelliği taşıyor.

Çin'in, kuzeydoğu eyaleti Liaoning'in adını taşıyan ilk uçak gemisi, 1998'de Ukrayna'dan alınan Varyag uçak gemisinin iskeleti üzerine inşa edilmiş ve 2012'de hizmete girmişti.

Bir başka kuzeydoğu eyaletinin adını taşıyan Şandong uçak gemisi ise Liaoning'in tasarımı kopya edilerek Çin'de üretilmiş ve 2017'de hizmete alınmıştı.

Gemi sayısı bakımından dünyanın en büyük donanmasına sahip olan Çin, 2035 yılına kadar 6 uçak gemisi filosu oluşturmayı planlıyor.