Fuego Yanardağı'nın faaliyete geçtiği Guatemala'da 1054 kişi tahliye edildi

Ulusal Afet Azaltma Koordinasyon Ajansından yapılan açıklamada, Orta Amerika'nın en aktif yanardağlarından, 3 bin 763 metre yükseklikteki Fuego'nun yeniden faaliyete geçtiği; sıcak kül bulutları püskürttüğü belirtildi.

Açıklamada, sıcak kül bulutlarının bölgedeki 100 bin kişiyi etkileyebileceğine dikkati çekildi.

Sivil savunma yetkilisi Oscar Cossio da yanardağ yakınlarındaki 5 yerleşim yerinden 1054 kişinin tahliye edilerek geçici sığınma merkezlerine alındığını kaydetti.

Fuego Yanardağı'nda 2018'de meydana gelen patlamalar nedeniyle 194 kişi hayatını kaybetmiş, 234 kişinin kayıp olduğu açıklanmıştı.