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  • Fukuşima'da arındırma sonrası çıkan atığın tahliye maliyeti 400 milyar yeni geçecek
Dünya

Fukuşima'da arındırma sonrası çıkan atığın tahliye maliyeti 400 milyar yeni geçecek

Japonya'da 10 yıl önce yaşanan Tohoku depreminde hasar gören Fukuşima Dai-içi nükleer santralindeki arındırma faaliyetlerinde ortaya çıkacak atıkları bertaraf etme maliyetinin 400 milyar yeni (3,7 milyar dolar) geçeceği bildirildi.

AA28 Şubat 2021 Pazar 07:34 - Güncelleme: 28 Şubat 2021 Pazar 07:36
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Japonya Çevre Çalışmaları Ulusal Enstitüsünden Malzeme Döngüsü ve Atık Yönetimi Merkezi Direktörü Masahiro Osaka, Mart 2011'deki depremde hasar gören nükleer santralde arındırma faaliyetlerinin son durumunu araştırdı.

Kamu yayıncısı NHK'nin araştırmaya dayandırılan haberine göre, Fukuşima Dai-içi nükleer santralinde dekontaminasyon çalışmaları, toprak ve çeşitli materyallerden oluşan toplam 14 milyon metreküp atığa yol açacak.

Oluşan atığın yüzde 90'ının geri dönüşüm vasıtasıyla kamu yararına yeniden kazandırılacağı; atıkların yüzde 8'inin ise tahliye maliyetinin yaklaşık 400 milyar yeni (3,7 milyar dolar) geçeceği kaydedildi.

Araştırmada, geri dönüştürülmesi planlanan atıkların yeniden kazanılmaması halinde, toplam atık bertaraf etme maliyetinin çok daha yükseleceği kaydedildi.

NHK'ye konuşan Masahiro, son atık ve geri dönüşüm konularında "yenilenmiş çabaların" gerektiğini belirterek, "Atığın son olarak eyalet dışına taşınması sorunu, halkın üzerinde bir yük oluşturuyor. Bu yük, tüm ülkeninmiş gibi gayret edilmeli." dedi.

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