İSTANBUL 17°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Kasım 2025 Çarşamba / 22 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,247
  • EURO
    48,9736
  • ALTIN
    5587.78
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Fung-wong Tayfunu Filipinler'de 27 can aldı

Filipinler'i etkisi altına alan Fung-wong (Uwan) Tayfunu'nun yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 27'ye yükseldiği belirtildi.

AA12 Kasım 2025 Çarşamba 09:12 - Güncelleme:
Fung-wong Tayfunu Filipinler'de 27 can aldı
ABONE OL

Inquirer News'in haberine göre, Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyi (NDRRMC), Fung-wong Tayfunu'nun yol açtığı afet ve kazalara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, tayfunun neden olduğu sel ve toprak kaymalarında 27 kişinin yaşamını yitirdiği, 36 kişinin yaralandığı, 2 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

Tayfunun ülke genelindeki 15 bölgede, 2,4 milyondan fazla kişiyi etkilediği kaydedildi.

Filipinler'de Kalmaegi Tayfunu nedeniyle de 232 kişi hayatını kaybetmiş, Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, 6 Kasım'da afet müdahale yetkilileriyle yaptığı toplantıda, tayfun nedeniyle "ulusal afet durumu" ilan edildiğini bildirmişti.

Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'i Kasım 2013'te vuran Haiyan Tayfunu'nda 7 bin 300'den fazla kişi yaşamını yitirmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Şişli'de taksi tartışması: Kadınlar ücreti ödemeden kaçtı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.