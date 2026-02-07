İSTANBUL 14°C / 8°C
Füze ve İHA'lar peş peşe fırlatıldı: Rusya'dan Ukrayna'ya yoğun saldırı

Rus ordusunun Ukrayna'ya 39 füze ve 408 insansız hava aracı (İHA) kullanarak hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

AA7 Şubat 2026 Cumartesi 13:16 - Güncelleme:
Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'nın farklı bölgelerine yönelik hava saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, Rusya'nın saldırıda 2 hipersonik "Tsirkon" füzesi ile "Kh-101" ve "Lalibr" tipi seyir füzeleri olmak üzere 39 füze kullandığı aktarıldı.

Rus ordusunun ayrıca "Şahed" ile "Gerbera" ve "İtalmas" tipi toplam 408 saldırı İHA'sını Ukrayna'ya fırlattığı vurgulanan açıklamada, hava savunma kuvvetlerince 24 füze ve 382 İHA'nın etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

"SALDIRILARIN ANA HEDEFİ ENERJİ ALTYAPISIYDI"

Rusya'nın düzenlediği hava saldırılarına sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile tepki gösteren Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise "(Saldırının) Ana hedefi elektrik şebekesi, üretim ve dağıtım trafo merkezleriydi." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, saldırıların Ukrayna'nın Kiev, Harkiv, İvano-Frankivsk, Volin, Lviv ve Vinnista bölgelerine yapıldığını kaydederek, "Rusya her gün gerçek diplomasiyi seçmek yerine, yeni saldırıları düzenlemeyi tercih ediyor. Üçlü müzakereleri destekleyen herkesin buna tepki vermesi önemlidir." yorumunu yaptı.

"8 BÖLGEDEKİ ENERJİ ALTYAPISINA SALDIRI DÜZENLENDİ"

Ukrayna elektrik iletim sistemi operatörü Ukrenergo tarafından yapılan açıklamada da ülkenin enerji altyapısına yoğun saldırılar yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Sekiz bölgedeki elektrik tesisleri Rus füzeleri ve insansız hava araçları tarafından saldırıya uğradı." ifadesi kullanıldı.

