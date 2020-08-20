Füzeler, İHA'lar, tanklar... Lukaşenko orduyu sınıra yığdı: Sert bir direnişle karşılaşacaklar

star.com.tr 20 Ağustos 2020 Perşembe 17:37 - Güncelleme: 20 Ağustos 2020 Perşembe 17:39

26 yıldır Belarus'u yöneten Lukaşenko, geçtiğimiz hafta yapılan seçimlerden de galip ayrıldı. Ancak, seçim gecesi ortaya atılan 'şaibe' iddiası ve muhalefetin itirazlarıyla başkent Minsk'te başlayan protestolar, kısa sürede ülke geneline yayıldı.

Muhalefetten gelen yeniden seçim talepleri Avrupa ülkeler tarafından desteklenirken Lukaşenko, 'Beni öldürmeden seçim yapamazsınız.' dedi.

Lukaşonko daha önce ülkenin batı sınırlarında artan NATO faaliyetlerinin Minsk'te bazı endişelere yol açtığını söyledi ve özellikle Grodno bölgesi yakınlarındaki hareketliliğin düşündürücü olduğunu söyledi. Belarus Devlet Başkanı, Çarşamba günkü Güvenlik Konseyi toplantısında, Savunma Bakanlığı'na ittifakın hareketlerini yakından izleme talimatı verdi.

Lukaşenko'nun talimatı üzerine Savunma Bakanı Viktor Krenin, batı sınırı operasyon komutasındaki kuvvetlere derhal taktik füze ve çok sayıda roketatar taburu, insansız hava aracı ve hava savunma sistemleri ile güçlendirilmelerini emrettiğini açıkladı.

Grodno bölgesindeki birlikler, tank ve mekanize piyade taburlarının yanı sıra topçu kuvvetleri ve hava indirme birliklerinin de yer aldığı askeri tatbikatlar düzenliyor. Krenin ordudan ek savunma tatbikatları için teklifler hazırlanmasını istedi.

'İŞGALCİLERİ PÜSKÜRTMEYE HAZIRIZ'

Lukaşenko daha önce yaptığı açıklamada, tartışmalı seçimlerinden sonra patlak veren hükümet karşıtı protestolara rağmen, her zamanki kadar güçlü ve potansiyel işgalcileri püskürtmeye hazır olduklarını söyledi.

Lukaşenko açıklamasında, "Buradaki hükümetin istikrarsız hale geldiğine inananlar yanılıyor. Ödün vermeyeceğiz. Yurt dışından kılıç bileyenler sert bir direnişle karşılaşacaklar." ifadelerini kullandı.

Avrupa'dan muhalefeti destekler yönde açıklamalar gelirken, Lukaşenko ellerinde istihbari bilgi olduğunu, bazı ülkelerin protestocuları arayarak yönlendirdiğini iddia etti.

Lukaşenko ayrıca, meselenin iç mesele olduğunu söyleyerek Batı'yı karışmaması konusunda uyardı.

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