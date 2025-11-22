Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Vincent Magwenya, zirvede yaptığı basın açıklamasında, zirvenin sonuç bildirisinin G20 liderleri tarafından kabul edildiğini belirterek, "Oybirliğiyle kabul yönünde adım adım ilerliyorduk ve artık kabul edilmiş bir zirve bildirgemiz var." dedi.

Magwenya, "Programda küçük bir değişiklik oldu. Normalde kabul süreci en sonda gerçekleşir, ancak dün gün boyunca, çeşitli ikili görüşmeler sırasında zirve bildirgesinin ilk gündem maddesi olarak kabul edilmesi ve ardından günün geri kalanına geçilmesi gerektiği hissi vardı." diye konuştu.

Bildirinin küresel çatışmaların barışçıl çözümüne odaklandığını belirten Magwenya, "Bildiride, özellikle dünyanın en ciddi dört çatışması vurgulanıyor: Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Sudan, Ukrayna ve Filistin." ifadesini kullandı.

BİLDİRİNİN İÇERİĞİ

Sonuç bildirisinde, küresel çatışmaların sona erdirilmesi, iklim finansmanının artırılması ve Afrika'nın kalkınma önceliklerinin küresel gündemin merkezine yerleştirilmesi vurgulandı.

G20'de ilk kez Filistin'in diğer çatışmalarla birlikte aynı cümlede zikredildiği bildiride, "Sudan'da, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde, İşgal altındaki Filistin topraklarında, Ukrayna'da ve dünyadaki diğer çatışmaların sona erdirilmesi için adil, kapsamlı ve kalıcı barış için çalışacağız." denildi.

Bildiride, BM Şartı uyarınca tüm devletlerin birbirlerinin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı göstermesi gerektiğine işaret edilerek, zorla toprak kazanımına yönelik güç kullanımının uluslararası hukukla bağdaşmadığı ifade edildi.

İklim değişikliğiyle mücadelede Paris Anlaşması'nın hedeflerinin yeniden teyit edildiği bildiride, sıcaklık artışını 1,5 derece ile sınırlandırmak için küresel yatırımların hızla artırılması gerektiği vurgulandı. Gelişmekte olan ülkelerin 2030 öncesi iklim hedeflerini uygulamak için 5,8 ila 5,9 trilyon dolara ihtiyaç duyduğuna vurgu yapıldı.



Gelişmekte olan ülkelerde iklim adaptasyonu, kayıp ve zarar finansmanı ve erken uyarı sistemlerinin güçlendirilmesi için uluslararası desteğin artırılacağı bildiride yer aldı.

Küresel enerji dönüşümünde Afrika'nın özel konumu vurgulanarak, kıtada 600 milyondan fazla insanın elektriğe erişiminin olmadığı, bir milyarı aşkın kişinin ise temiz pişirme yakıtından mahrum bulunduğu kaydedildi. Temiz pişirme eksikliği nedeniyle her yıl iki milyon Afrikalının hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

Bildiride, kritik minerallerin sürdürülebilir kalkınmadaki stratejik rolüne işaret edilerek, minerallerin sadece ham olarak ihraç edilmesi değil, üretici ülkelerde işlenmesi ve katma değer yaratması gerektiği belirtildi.

Gıda güvenliği başlığında, dünyada 720 milyon kişinin açlık yaşadığı ve 2,6 milyar kişinin sağlıklı gıdaya erişemediği ifade edildi.

Bildiride, sivillerin aç bırakılmasının savaş yöntemi olarak kullanılmasının kesin biçimde reddedildiği yer aldı.

Bildirinin uluslararası finans sistemiyle ilgili bölümünde, Afrika'daki düşük gelirli ülkelerin dış borç faiz yükünün son on yılda iki kattan fazla arttığı kaygıyla not edildi.

Ayrıca Uluslararası Para Fonu (IMF) İcra Direktörleri Kurulu'nda Afrika için yirmi beşinci sandalyenin oluşturulması memnuniyetle karşılandı.

G20 liderleri, sonuç bildirisinde, "kapsayıcı" ve "sürdürülebilir" ekonomik kalkınma için kadınların ve kız çocuklarının her düzeyde güçlendirilmesi, enerji güvenliğini koruma, herkes için gıda güvenliğini sağlama sözlerini verdi.

TRUMP YÖNETİMİ, BOYKOT ETTİĞİ ZİRVENİN İKLİM SORUNLARINA DEĞİNEN BİLDİRİSİNE KARŞI ÇIKMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump ise Güney Afrika'daki beyaz azınlığa yönelik "ırk temelli ayrımcılık" iddialarını gerekçe göstererek zirveye katılmıyor.

Washington yönetiminin uyguladığı boykot kapsamında Güney Afrika'daki zirvede ABD'nin temsilcisi bulunmuyor.

ABD, boykot ettiği zirvede sonuç bildirisinin yayımlanmasına karşı çıkmıştı. ABD yönetimi, ayrıca Güney Afrika'nın bu yılki G20 gündemine yerleştirdiği iklim değişikliğiyle mücadele, temiz enerjiye geçişin finansmanı ve iklim kaynaklı afetlere hazırlık gibi başlıklara da itiraz etmişti.

Trump yönetimi, özellikle zirvenin sonuç bildirisinde "iklim değişikliği" ve "yenilenebilir enerji" ifadelerinin yer almasını istemiyordu.