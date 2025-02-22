Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Birinci Toplantısı sona erdi.

Güney Afrika, bu yıl ilk kez üstlendiği G20 Dönem Başkanlığını "dayanışma, eşitlik, sürdürülebilirlik" temasıyla yürütüyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katıldığı G20 Dışişleri Bakanları Birinci Toplantısı, 20-21 Şubat tarihlerinde Güney Afrika'nın en büyük şehri Johannesburg'daki Ulusal Rekreasyon Merkezi'nde gerçekleştirildi.

- TOPLANTIDAN ÖNE ÇIKAN DETAYLAR

Gazze, Suriye, Lübnan ve Rusya-Ukrayna Savaşı dahil olmak üzere uluslararası ve bölgesel konular, toplantının öne çıkan gündem maddeleri oldu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, Güney Afrika'nın "toprak kamulaştırma yasası"nı gerekçe göstererek katılmadığı toplantıda, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Rusya'yı "sömürgeci başarısızlıklardan ders çıkarmamakla" suçladı. Bunun üzerine Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov salonu terk etti.

Açılış oturumu hariç tüm oturumların basına kapalı yapıldığı toplantıda, bakanların toplu aile fotoğrafı vermemesi de dikkati çekti.

Güney Afrika basınında yer alan haberlerde, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın da aralarında bulunduğu bazı ülkelerden dışişleri bakanlarının Lavrov ile aynı karede yer almak istemedikleri öne sürülse de ev sahibi ülkeden yapılan açıklamada, aile fotoğrafı çekilmemesinin zaman darlığından kaynaklandığı belirtildi.

- BAKAN FİDAN ÇOK SAYIDA MEVKİDAŞIYLA İKİLİ GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİ

Bakan Fidan, toplantı kapsamında Güney Afrikalı, Çinli, Rus, Japon, İspanyol, Kanadalı, Cezayirli ve Singapurlu mevkidaşlarıyla ikili görüşme yaptı.

Fidan, G20 Dışişleri Bakanları toplantısı marjında düzenlenen MIKTA (Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye, Avustralya) 27. Dışişleri Bakanları Toplantısı'na da katıldı.

İştirak ettiği oturumlarda Gazze, Suriye ve Rusya-Ukrayna Savaşı konuları başta olmak üzere uluslararası ve bölgesel konularda Türkiye'nin tutumunu paylaşan Fidan, uluslararası sistemin karşılaştığı sınamalar karşısında G20 platformunun kazandığı öneme dikkati çekti.

- TÜRKİYE VE G20

Türkiye, son dönemde Rusya-Ukrayna Savaşı ve İsrail'in Gazze'deki saldırıları bağlamında siyasi konuların da ele alındığı bir platform olan G20'yi, küresel ekonomik işbirliği ve eş güdüm bakımından önemli bir platform olarak değerlendiriyor.

Türkiye, 2015'te yürüttüğü G20 Dönem Başkanlığı sırasında "küresel ekonominin siyasi meselelerden bağımsız ele alınamayacağı" gerçeğinden hareketle, G20 gündemine küresel siyasi konuları taşımıştı.

1 Aralık 2014'te üstlendiği G20 Dönem Başkanlığını 15-16 Kasım 2015'te Antalya'da düzenlenen Liderler Zirvesi ile tamamlayan Türkiye'nin dönem başkanlığı öncelikleri kapsayıcılık, uygulama ve yatırım olarak belirlenmişti.

Türkiye'nin dönem başkanlığında, G20 tarihinde ilk kez terörizmle mücadele ve mülteci krizi gibi siyasi konular Liderler Zirvesi gündemine dahil edilmiş, G20 Gıda Güvenliği ve Sürdürülebilir Gıda Sistemleri Eylem Planı onaylanmış ve terörizmle mücadele konusunda G20 Liderleri ilk kez bir bildiri kabul etmişti.

Zirvenin sonuç bildirgesinde de mülteci krizine yer verilmişti.

Türkiye'nin dönem başkanlığında, G20 açılım gruplarından olan W20 (Kadın-20) oluşturulmuş, G20 tarihindeki ilk Enerji Bakanları Toplantısı 2 Ekim 2015'te İstanbul'da yapılmıştı.

- GÜNEY AFRİKA'NIN G20 DÖNEM BAŞKANLIĞI

Güney Afrika Cumhuriyeti, 1 Aralık 2024 itibarıyla G20 Dönem Başkanlığını Brezilya'dan devralmıştı.

Rotasyon-sepet sistemi çerçevesinde G20'nin dönem başkanlığını son yıllarda yükselen ekonomiler üstleniyor. G20 gündeminin belirlenmesinde, dönem başkanı ülke belirleyici rol oynuyor.

Güney Afrika Cumhuriyeti G20 Dönem Başkanlığının öncelikleri arasında, afetlere yönelik direncin ve mukabele mekanizmalarının güçlendirilmesi, düşük gelirli ülkeler için borç sürdürülebilirliğinin sağlanması, adil enerji geçişi için finansman sağlanması ve kapsayıcı büyüme ile sürdürülebilir kalkınma için kritik minerallerden istifade edilmesi yer alıyor.