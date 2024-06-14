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Dünya

G7 Liderler Zirvesi'nin ikinci gün oturumları başladı

Dünyanın sanayileşmiş 7 büyük ekonomisini bir araya getiren G7 Liderler Zirvesi, ikinci gün oturumları başladı.

AA14 Haziran 2024 Cuma 13:50 - Güncelleme:
G7 Liderler Zirvesi'nin ikinci gün oturumları başladı
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ABD, Almanya, İngiltere, Japonya, Fransa, Kanada ve İtalya'dan oluşan G7 ülkeleri ve Avrupa Birliği (AB) liderlerinin katılımıyla İtalya'nın tatil beldesi Borgo Egnazia'da düzenlenen 50. G7 Liderler Zirvesi'nin ikinci gününde, liderler ilk olarak kendi aralarında düzensiz göç konusunu ele aldı.

G7 liderleri daha sonra Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da davetli olduğu "Afrika ve Akdeniz, Yapay Zeka ve Enerji konulu G7 Yüksek Düzeyli Oturumu"na katılacak.

Söz konusu oturumda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un da birer konuşma yapması, liderlerin oturum sonrası birbirleriyle ikili görüşmelerin ardından aile fotoğrafı çektirmesi bekleniyor.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin, liderler onuruna vereceği akşam yemeği davetiyle zirvenin ikinci günü tamamlanacak.

Öte yandan, ABD Başkanı Joe Biden'ın da bugünkü oturumların ardından zirveden ayrılarak ülkesine döneceği belirtildi. Biden, yorgun olduğu gerekçesiyle dün akşam İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın G7 liderleri onuruna verdiği yemeğe de katılmamıştı.

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