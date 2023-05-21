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Dünya

G7 liderlerinden Çin'e Sincan çağrısı

G7 liderleri yayımladıkları ortak bildiride, Çin yönetimine Sincan'daki faaliyetlerini durdurma çağrısında bulundu.

IHA21 Mayıs 2023 Pazar 00:48 - Güncelleme:
G7 liderlerinden Çin'e Sincan çağrısı
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Japonya'nın Hiroşima kentinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'nde G7 liderleri Çin'in Sincan'daki müdahalelerine yönelik çağrıda bulundu. Yayımlanan ortak bildiride "Sincan ve Tibet'in uzak batı bölgelerinde yaşanan insan hakları ihlalleriyle ilgili endişelerimizi dile getiriyoruz" ifadeleri kullanıldı.

PEKİN'DEN YANIT GECİKMEDİ

G7 liderlerinin Çin'e yönelik yaptığı açıklamalarının ardından Pekin'den yanıt geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, G7 Liderler Zirvesi'ndeki Çin'e yönelik yaklaşımlarının hiçbir şekilde uluslararası güvenilirliği olmadığı ve bildirilerin Pekin'i hedef aldığı, Çin'in bu durumdan memnuniyet duyulmadığı kaydedildi.

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