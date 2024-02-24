G7 liderlerinden Rusya'ya Aleksey Navalnıy çağrısı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 2. yıldönümünde G7 liderleri başkent Kiev'de bir araya geldi. Belçika Başbakanı Alexander De Croo, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in fiziki olarak, ABD, Almanya, Fransa, İngiltere ve Japonya liderlerinin ise video konferansla katıldığı G7 Devlet ve Hükümet Başkanları toplantısının ardından liderler ortak bir bildiri yayımladı. Ukrayna'ya olan sarsılmaz desteğin teyit dildiği belirtilen bildiride, "Başkan Putin Ukrayna'yı boyunduruk altına alma hedefine ulaşamadı. Bunun yerine kendi halkını, hükümetinin pervasız eylemlerinin bedelini her gün ağır bir şekilde ödemeye zorluyor. Gereksiz bir savaşı finanse etmek için Rusya'nın kaynaklarını tüketti, Rus aileleri parçaladı ve yüz binlerce Rus'un hayatına mal oldu" ifadeleri kullanıldı.

"RUSLARIN ÖZGÜRLÜKLERİNE YÖNELİK SİSTEMATİK BASKIYI DURDURMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

Bildiride, Ukrayna halkının gelecekleri için verdikleri mücadelede galip gelmelerini sağlayacaklarına, kapsamlı, adil ve kalıcı bir barışın tesis edilmesine yardımcı olabileceklerine olan inancın tam olduğu aktarıldı.

Aleksey Navalnıy'e de değinilen bildiride, "Aleksey Navalnıy'nin olağanüstü cesaretini de saygıyla anıyor, eşi, çocukları ve sevdiklerinin yanında olduğumuzu ifade ediyoruz. O Kremlin'in yolsuzluklarına karşı ve Rusya'da özgür, adil seçimler için mücadele ederek hayatını feda etti. Rus hükümetini Navalny'nin ölümüyle ilgili durumu tam olarak açıklığa kavuşturmaya çağırıyoruz. Aynı şekilde Rus hükümetini haksız yere tutuklu bulunan tüm mahkumları serbest bırakmaya, Rusların hak ve özgürlüklerine yönelik sistematik baskıyı durdurmaya çağırıyoruz" denildi.

"AB'NİN 50 MİLYAR EUROLUK YARDIMINI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

Bildiride, Rusya'daki insan hakları ihlallerine karşılık olarak kısıtlayıcı tedbirler uygulamaya devam edileceği belirtildi. Ukrayna ekonomisinin çökmemesi gerektiği vurgulanan bildiride, "Ukrayna'nın acil finansman ihtiyaçlarını karşılamasına ve savaştan ciddi şekilde etkilenen ülkelere yardımcı olacağız. Avrupa Birliği'nin (AB) 50 milyar euroluk Ukrayna mali yardımını onaylamasını büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. Bu destek 2027 yılına kadar Ukrayna'ya önemli bir mali destek sağlayacaktır" ifadeleri yer aldı.

KUZEY KORE, İRAN VE ÇİN'E FAALİYETLERİNE SON VERME ÇAĞRISI

Bildiride, Rusya'nın işlediği savaş suçlarının kınandığı belirtilirken, Rusya'ya askeri teçhizat ihracatı yapan Kuzey Kore, İran ve Çin'e de faaliyetlerine son verme çağrısı yapıldı. Rusya'nın Ukrayna'da yol açtığı zarara değinilen bildiride, "Dünya Bankası'na göre bu zarar 486 milyar doları aşmaktadır. Rusya'nın uluslararası hukuk uyarınca neden olduğu zararı ödeme yükümlülüğü açıktır. Rusya'nın Ukrayna'nın ekonomisinin çökmesine neden olarak galip gelebileceği yönündeki yanlış düşünceleri ortadan kaldırmaya kararlıyız. Rusya borçlu olduğu ödemeleri süresiz olarak erteleyememelidir" denildi.