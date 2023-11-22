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Dünya

G7 ülkeleri, Kuzey Kore'nin casus uydu fırlatmasını kınadı

G7 ülkelerinin dışişleri bakanları, Kuzey Kore'nin yörüngeye casus uydu taşıyan roket fırlatmasını şiddetle kınadı.

AA22 Kasım 2023 Çarşamba 23:16 - Güncelleme:
G7 ülkeleri, Kuzey Kore'nin casus uydu fırlatmasını kınadı
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G7 Dışişleri Bakanları, Kuzey Kore'nin "Malligyong-1" isimli casus uyduyu taşıyan roket fırlatmasına ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, bu eylemin, bölgenin barış ve istikrarı için ciddi tehdit oluşturduğu belirtilerek, "Balistik füze teknolojisi kullanılarak yapılan her türlü fırlatma, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının açık ve bariz ihlalidir." ifadesi kullanıldı.

Pyongyang yönetimine nükleer programlardan vazgeçmesi çağrısında bulunulan açıklamada, Kuzey Kore'nin nükleer silah sahibi devlet statüsüne "asla sahip olamayacağı" vurgulandı.

Açıklamada, Kuzey Kore'nin yörüngeye casus uydu taşıyan bir roket fırlatması şiddetle kınanarak, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılmasının önemine işaret edildi.

Ayrıca, Kuzey Kore'ye "nükleer ya da balistik füzelere ilişkin teknolojilerin gönderilmesi ihtimalinden derin endişe duyulduğu" ifade edilen açıklamada, "Kuzey Kore'nin Rusya'ya silah sağlaması" da şiddetle kınandı.

Kuzey Kore yetkilileri, "Malligyong-1" uydusunun dün başarıyla yörüngeye yerleştiğini açıklamıştı.

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