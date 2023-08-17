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Dünya

G7 ülkelerinin Ukrayna bildirisine Estonya, Letonya ve Litvanya'dan destek

Baltık ülkeleri Estonya, Letonya ve Litvanya, G7 ülkelerinin Ukrayna'ya destek deklarasyonuna katıldıklarını duyurdu.

AA17 Ağustos 2023 Perşembe 12:28 - Güncelleme:
G7 ülkelerinin Ukrayna bildirisine Estonya, Letonya ve Litvanya'dan destek
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Estonya Başbakanı Kaja Kallas, Litvanya Başbakanı Ingrida Simonyte ve Letonya Başbakanı Krisjanis Karins, konuya ilişkin ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, ülkelerinin özgürlüğünü, bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü kahramanca savunan Ukrayna halkı ve hükümetine destek ifade edildi.

İlk günden beri Ukrayna'nın yanında olduklarını aktaran liderler, "Zafere kadar Ukrayna'yı desteklemeye ve bağımsızlığını, egemenliğini, güvenliğini, demokrasisini ve refahını korumaya yönelik uluslararası çabalara katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Saldırı suçu ve diğer uluslararası suçlardan sorumlu olan herkesten hesap sorulması için çabalarımızı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna'nın NATO üyeliğinin caydırıcılık sağlayacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ukrayna'nın mümkün olan en kısa sürede NATO'ya katılması yolunda kararlı desteğimizi sürdüreceğiz. Ukrayna, demokrasi, bireysel özgürlük ve hukukun üstünlüğü gibi ortak ilkelerimizi daha da ileriye götürmeye ve Kuzey Atlantik bölgesinin güvenliğine katkıda bulunmaya hazır olduğunu kanıtlamıştır. Avrupa Birliği (AB) üyeliği yolunda Ukrayna ile yakın işbirliği içerisinde çalışacağız. Tavsiyelerin yerine getirilmesinin değerlendirilmesinin ardından, 2023'te katılım müzakerelerinin başlamasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu düşünceyle G7 deklarasyonuna katılıyoruz."

ABD, Kanada, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkeleri, 12 Temmuz'da Ukrayna'ya destek için güvenlik çerçevesi sunan ortak bildiri üzerinde anlaşmıştı.

G7 ülkeleri, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında Ukrayna'ya destek için ortak bildiri yayımlamıştı.

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