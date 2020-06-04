İSTANBUL 23°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7684
  • EURO
    7,5808
  • ALTIN
    371.514
  • BIST100
    109333
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • G7: Yoksul ülke borçları 2020 ötesine ertelenebilir
Dünya

G7: Yoksul ülke borçları 2020 ötesine ertelenebilir

Dünyanın ekonomisi en büyük yedi ülkenin oluşturduğu G7 maliye bakanları, Covid-19 pandemisinden etkilenen yoksul ülkelerin borçlarının ertelenmesi için başlatılan girişimin 2020 sonrasına da uzatılabileceğini açıkladı.

DHA04 Haziran 2020 Perşembe 12:12 - Güncelleme: 04 Haziran 2020 Perşembe 12:16
ABONE OL

G7, Almanya, ABD, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada olmak üzere yedi ülkeden oluşuyor ve Avrupa Birliği de G7 içinde temsil ediliyor.

G7 maliye bakanları, yaptıkları ortak açıklamada, özel sektör dahil tüm alacaklıların borç erteleme girişimine katılmasını istedi. Açıklamada borçlu ülkelerin kamu borcu verilerini daha disiplinli olarak açıklamaları da istendi.

Bakanlar ayrıca, bu çalışmalara özel sektörün katılımını koordine eden Uluslararası Finans Enstitüsü'nün (Institute of International Finance - IIF) çabalarına da işaret ettiler ve Uluslararası Para Fonu (IMF) ile Dünya Bankası'nın katılımının da olumlu katkılar yapacağının altını çizdiler.

Eski Refah Partisi Genel Başkanı Ahmet Tekdal, son yolculuğuna uğurlandı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.