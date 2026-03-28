  G7 Zirvesinde ortak bildiri: Hürmüz'de güvenli seyrüsefer çağrısı
G7 Zirvesinde ortak bildiri: Hürmüz'de güvenli seyrüsefer çağrısı

Fransa'da düzenlenen G7 Dışişleri Bakanları Zirvesi'nde, İran kaynaklı gerilimlerin gölgesinde sivillerin ve enerji altyapısının korunmasına yönelik ortak bildiri kabul edildi. Hürmüz Boğazı'nda güvenli seyrüseferin yeniden sağlanması için eskort misyonları gündeme geldi.

IHA28 Mart 2026 Cumartesi 00:07 - Güncelleme:
G7 ülkelerinin dışişleri bakanları, dün ve bugün Fransa'nın dönem başkanlığında Vaux-de-Cernay bölgesinde gerçekleştirilen G7 Dışişleri Bakanları Zirvesi'nde bir araya geldi. Zirvede İran'daki savaş, güvenlik, enerji ve deniz ticareti boyutlarıyla masaya yatırıldı. Zirve sonunda kabul edilen ortak bildiride, özellikle bölgedeki sivillerin ve sivil enerji altyapısının korunması gerektiğine vurgu yapıldı. G7 tarafından kabul edilen bildiride, "sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırıların derhal durdurulması" istenirken, çatışmanın bölgesel ortaklar, sivil halk ve kritik altyapı üzerindeki etkilerinin azaltılması gerektiği belirtildi. Metinde ayrıca enerji, ticaret, gübre ve tedarik zincirlerinde ortaya çıkan küresel sarsıntılara dikkat çekildi.

Öte yandan, Hürmüz Boğazı konusunda Fransa'nın çatışma sonrası döneme ilişkin hazırlık yaptığı vurgulandı. Fransa Savunma Bakanlığı kaynaklı bilgilere göre Paris yönetimi, yaklaşık 35 ülkeyle İran'daki çatışmaların sona ermesinin ardından boğazda deniz trafiğinin yeniden başlatılmasına yönelik muhtemel bir misyonu değerlendirdi. Girişimin "kesinlikle savunma amaçlı" olduğu belirtilirken, amacın çatışmalar sona erdiğinde gemi trafiğinin yeniden başlamasını organize etmek olduğu aktarıldı.

BARROT: "DİPLOMATİK TESİSLERE YÖNELİK SALDIRILAR DA MEŞRU GÖRÜLEMEZ"

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, toplantının kapanış basın toplantısında İran'daki çatışmada sivillerin korunmasının öncelikli olduğunu belirterek, "Hiçbir şey silahlı çatışmalarda sivillerin kasten hedef alınmasını meşru gösteremez. Diplomatik tesislere yönelik saldırılar da meşru görülemez" dedi.

Barrot, Hürmüz Boğazı konusunda da net mesaj verdi. G7'nin kabul ettiği metne atıf yapan Barrot, bildirinin "Hürmüz Boğazı'nda özgür ve güvenli seyrüseferin kalıcı biçimde yeniden sağlanmasının mutlak gerekliliğini" yeniden teyit ettiğini söyledi.

İran'a ilişkin ortak G7 bildirisinde de sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırıların derhal durdurulması çağrısı yapıldı.

"ESKORT MİSYONLARI GEREKLİ GÜVENLİĞİ SAĞLAYABİLİR"

Fransız Bakan, deniz güvenliği konusunda, "ABD'nin askeri hedeflerine ulaşmasının ardından eskort misyonları, gemi trafiğinin mümkün olan en kısa sürede yeniden başlaması için gerekli güvenliği sağlayabilir" dedi.

Barrot, "Her geçen gün Basra Körfezi'nden dünyanın geri kalanına gemi trafiğinin olmaması nedeniyle durumun kötüleştiği açıkça görülüyor" diyerek, krizin enerji ve ticaret boyutuna da dikkat çekti.

