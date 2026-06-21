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Dünya

G7'deki hediyeden skandal çıktı! Merz'den Trump'a sahte forma

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in ABD Başkanı Donald Trump'a hediye ettiği Almanya Milli Takım formasının orijinal olmadığı ortaya çıktı.

Akşam Gazetesi21 Haziran 2026 Pazar 08:23 - Güncelleme:
G7'deki hediyeden skandal çıktı! Merz'den Trump'a sahte forma
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Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD Başkanı Trump'a, ABD'nin 47'inci başkanı olması nedeniyle 47 numaralı, Trump yazılı bir Almanya Milli Takım forması hediye etmişti.

Almanya Başbakanı Merz'in Fransa'da yapılan G7 Zirvesi'nde, ABD Başkanı Donald Trump'a hediye ettiği Almanya Milli Takım formasının, orijinal olmadığı ortaya çıktı. Trump'a verilen formadaki rakamların içinde bulunması gereken DFB logosunun yer almadığı tespit edildi.

150 euro değerindeki "Adidas Authentic Almanya Futbol Federasyonu (DFB) iç saha forması" orijinal, ancak sırtındaki "47" numarası, Dünya Kupası'nda futbolcuların sırtındaki numaralardan farklı bir karaktere sahip.

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