Gabon'da gece sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Gabon Geçiş Dönemi Kurumları Restorasyon Komitesi (CTRI) tarafından yapılan açıklamada, sokağa çıkma yasağının ülke genelinde sona erdirildiği duyuruldu.
Açıklamada, kararın, ailelerin yıl sonu kutlamalarını huzur içinde geçirmelerini sağlamak amacıyla alındığı belirtildi.
Ülkede, 26 Ağustos 2023'ten bu yana geceleri sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu.
- GABON'DA DARBE
Gabon'da Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, 26 Ağustos'taki cumhurbaşkanı seçimlerini üçüncü kez kazanmış, oy verme işleminin son saatlerinde "şiddet" uygulandığı gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı getirilmiş ve oy sayımı sürerken internet kısıtlanmıştı.
30 Ağustos'ta ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini duyurmuştu.
CTRI isimli askeri yönetim, 26 Ağustos'taki seçimlerin iptal edildiğini açıklamıştı.
CTRI liderliğine de Cumhuriyet Muhafızları Komutanı General Brice Oligui Nguema'nın getirildiği bildirilmişti.
General Nguema, 4 Eylül'de düzenlenen törenle Anayasa Mahkemesi önünde "geçiş hükümetinin cumhurbaşkanı" sıfatıyla yemin etmişti.
Ali Bongo'ya muhalif isimlerden Raymond Ndong Sima da 7 Eylül'de "geçiş hükümetinin başbakanı" olarak atanmıştı.
Baba Omar Bongo ilk kez 1967'de cumhurbaşkanı seçilmiş, 2009'da hayatını kaybettiğinde koltuğuna oğlu Ali Bongo oturmuştu.
Bongo ailesi, 56 yıldır Gabon'u yönetiyordu.