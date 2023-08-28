Gabon'da oylar sayılırken hükümetin interneti kısıtlaması eleştirilere sebep oldu

Yerel basına yansıyan haberlere göre, cumartesi düzenlenen seçimlerde oy sayım işlemi sürerken Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba hükümetinin internet kısıtlamasına gitmesi yoğun eleştirilere neden oldu.

Öte yandan oy verme işleminin son saatlerinde "şiddet" gerekçesiyle sokağa çıkma yasağının uygulanması da muhalefetin eleştirilerine yol açtı.

Oyunu kullandıktan sonra basına açıklamalarda bulunan muhalefet lideri Ondo Ossa, Ondimba'ya karşı verdiği başkanlık mücadelesinde seçimlere hile karıştırıldığını öne sürdü.

Ossa, hükümetin oy sayım merkezlerini 8 saat gecikmeyle açtığını ve kasıtlı şekilde seçime düzensizlik karıştırdığını savundu.

Uluslararası topluma çağrıda bulunan Ossa, "Ali Bongo'nun gitme zamanı geldi. Hiçbir pazarlık olmayacak. Ondan korkmuyorum." ifadelerini kullandı.

Ossa'nın ekibi ise bazı oy kullanma merkezlerinde Ossa'nın isminin yazılı bulunduğu oy pusulalarının kayıp olduğunu iddia etti.

- ONDİMBA, ÜÇÜNCÜ KEZ SEÇİLMEYİ HEDEFLİYOR



Orta Afrika ülkesi Gabon'daki 800 binden fazla kayıtlı seçmen, hafta sonu yapılan seçimlerde yerel milletvekillerini, ulusal meclis üyelerini ve bir sonraki başkanı belirlemek için oy kullandı.

64 yaşındaki Ondimba, Orta Afrika devletini 41 yıldan fazla bir süre yöneten babası Omar Bongo Ondimba'dan 2009'da görevi devraldı.

Bongo, 2016 yılında gözlemcilerin şiddet olaylarıyla gölgelendiğini söylediği seçimlerde ikinci yedi yıllık dönem için yeniden seçildi. Ondimba, hafta sonu yapılan seçimlerle üçüncü kez seçilerek siyasi kariyerini uzatmayı hedefliyor.

Nisanda Gabon Parlamentosu, anayasayı değiştirerek cumhurbaşkanının görev süresini 7 yıldan 5 yıla indirdi.

