Dünya

Gabon'da sosyal medya erişimi engellendi

Gabon'da Yüksek İletişim Otoritesi (HAC) ülke genelinde sosyal medya platformlarına erişimin ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğunu açıkladı.

AA18 Şubat 2026 Çarşamba 07:08 - Güncelleme:
Gabon'da sosyal medya erişimi engellendi
ABONE OL

Gabon devlet televizyonu RTG1'de, ülke genelinde sosyal medya erişiminin ikinci bir duyuruya kadar derhal askıya alındığını duyuran HAC bildirisi okundu.

Bildiride, kararın yürürlükteki yasa ve düzenlemelere aykırı içeriklerin yaygınlaşması nedeniyle alındığı, özellikle hakaret içeren, aşağılayıcı, nefret söylemi barındıran mesajlar ile Cumhuriyet kurumlarına, ulusal birlik ve kamu düzenine zarar verebilecek yanlış bilgilerin yoğun şekilde yayılmasının buna gerekçe gösterildiği belirtildi.

Açıklamada, ifade özgürlüğünün güvence altında olduğu ancak bunun yürürlükteki yasal ve düzenleyici metinlere sıkı şekilde uyularak kullanılması gerektiği vurgulandı.

Teknik operatörlere, internet servis sağlayıcılarına ve dijital platformlara karara derhal uyma çağrısı yapılan bildiride, halka sükunet, sorumluluk ve Cumhuriyet kurumlarına saygı çağrısında bulunuldu.

