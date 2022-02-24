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Dünya

Gambiya, Myanmar'a açtığı davayı sürdürme çağrısı yaptı

Gambiya, 'Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın soruşturulması'na yönelik Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) Myanmar'a açtığı davaya devam etme çağrısı yaptı.

AA24 Şubat 2022 Perşembe 01:49 - Güncelleme: 24 Şubat 2022 Perşembe 01:50
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Ulusal basındaki haberlere göre, Gambiya Başsavcısı ve Adalet Bakanı Dawda Jallow, UAD'deki yargıçlara, "Bu mahkeme Myanmar'ın asılsız ön itirazlarını reddetmeli ve bu anlaşmazlığın esası hakkında karar vermeye devam etmeli." dedi.

Myanmar, UAD'den Gambiya'nın açtığı soykırım davasının, "yetkisizlik" sebebiyle reddedilmesini talep etmişti.

GAMBİYA, SOYKIRIMIN SORUŞTURULMASI İÇİN UAD'YE BAŞVURMUŞTU

Gambiya, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) adına, 11 Kasım 2019'da Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın soruşturulması için UAD'ye başvurmuştu.

Gambiya'nın mahkemeye sunduğu talepler arasında "Myanmar'ın soykırıma yönelik delilleri yok etmesinin önüne geçilmesi ve soykırımın önlenmesine yönelik aldığı tedbirlerin düzenli olarak raporlanması" yer alıyordu.

ARAKANLI MÜSLÜMANLARA ETNİK TEMİZLİK

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

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