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Dünya

Gambiya Yüksek Mahkemesi'nden seçim itirazlarına ret

Gambiya Yüksek Mahkemesi, 4 Aralık'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının iptali için ana muhalefetteki Birleşik Demokrat Partisince (UDP) yapılan başvuruyu reddettiğini duyurdu.

AA29 Aralık 2021 Çarşamba 00:55 - Güncelleme: 29 Aralık 2021 Çarşamba 00:55
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Mahkeme Başkanı Hassan Jallow, UDP'nin itirazını reddettiklerini ve seçim sonuçlarını resmi olarak kabul ettiklerini açıkladı.

Gambiya'da ana muhalefetteki UDP, 4 Aralık'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının iptali için 14 Aralık'ta Yüksek Mahkemeye başvurmuştu.

Bağımsız Seçim Komisyonunun verilerine göre, ülkede 6 cumhurbaşkanı adayının yarıştığı seçimi mevcut Cumhurbaşkanı Adama Barrow 457 bin 519 oyla kazanmıştı. Muhalefet lideri Ousainou Darboe ise 238 bin 253 oy almıştı.

Muhalefet partisi seçim sonuçlarını reddederek protesto etmişti.

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