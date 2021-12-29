Gambiya Yüksek Mahkemesi'nden seçim itirazlarına ret

Mahkeme Başkanı Hassan Jallow, UDP'nin itirazını reddettiklerini ve seçim sonuçlarını resmi olarak kabul ettiklerini açıkladı.
Gambiya'da ana muhalefetteki UDP, 4 Aralık'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının iptali için 14 Aralık'ta Yüksek Mahkemeye başvurmuştu.
Bağımsız Seçim Komisyonunun verilerine göre, ülkede 6 cumhurbaşkanı adayının yarıştığı seçimi mevcut Cumhurbaşkanı Adama Barrow 457 bin 519 oyla kazanmıştı. Muhalefet lideri Ousainou Darboe ise 238 bin 253 oy almıştı.
Muhalefet partisi seçim sonuçlarını reddederek protesto etmişti.