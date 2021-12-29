Gambiya Yüksek Mahkemesi'nden seçim itirazlarına ret

AA 29 Aralık 2021 Çarşamba 00:55 - Güncelleme: 29 Aralık 2021 Çarşamba 00:55

Mahkeme Başkanı Hassan Jallow, UDP'nin itirazını reddettiklerini ve seçim sonuçlarını resmi olarak kabul ettiklerini açıkladı.

Gambiya'da ana muhalefetteki UDP, 4 Aralık'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının iptali için 14 Aralık'ta Yüksek Mahkemeye başvurmuştu.

Bağımsız Seçim Komisyonunun verilerine göre, ülkede 6 cumhurbaşkanı adayının yarıştığı seçimi mevcut Cumhurbaşkanı Adama Barrow 457 bin 519 oyla kazanmıştı. Muhalefet lideri Ousainou Darboe ise 238 bin 253 oy almıştı.

Muhalefet partisi seçim sonuçlarını reddederek protesto etmişti.