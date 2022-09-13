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Dünya

Gambiya'da çocuk ölümlerinin ardından parasetamol satışı yasaklandı

Gambiya'da son aylarda yaşanan çocuk ölümlerine ilişkin araştırmalar sürerken parasetamol şurubunun satışına yasak getirildi.

AA13 Eylül 2022 Salı 00:54 - Güncelleme:
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Gambiya Sağlık Hizmetleri Müdürü Mustapha Bittaye, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığının ülkedeki çocuk ölümlerinin nedenini araştırmaya devam ettiğini belirtti.

Bittaye, "Ülkede böbrek yetmezliği salgınıyla ilgili devam eden soruşturma kapsamında, olası nedenlerin, koli basili bakterileri ve parasetamol şurubundan kaynaklanan toksisite olduğu sonucuna varıldı." ifadesini kullandı.

Çocuk ölümlerinin nedenleri araştırılırken ülkede bir sonraki emre kadar parasetamol şurubu satışına yasak getirildiğini duyuran Bittaye, ilacın yerine başka bir alternatifin teşvik edildiğini kaydetti.

Ülkede, son aylarda en az 28 çocuğun, yerel olarak satılan bir parasetamol şurubunu kullandıktan 3-5 gün sonra hayatlarını kaybettiği iddia edilmişti.

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