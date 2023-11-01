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Dünya

Gambiya'da darbe teşebbüsüne liderlik eden askere hapis cezası

Gambiya'da geçen yıl darbe girişimine liderlik eden Onbaşı Sanna Fadera, vatana ihanetten suçlu bulunularak 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

AA1 Kasım 2023 Çarşamba 16:58 - Güncelleme:
Gambiya'da darbe teşebbüsüne liderlik eden askere hapis cezası
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Gambiya Yüksek Mahkemesi, Fadera'nın, Cumhurbaşkanı Adama Barrow'un demokratik yollarla seçilmiş hükümetini yasa dışı şekilde devirmeyi planladığına ve buna teşebbüs ettiğine karar verdi.

Yüksek Mahkeme, Aralık 2022'de Cumhurbaşkanı Barrow yönetimine karşı engellenen darbeye liderlik eden Onbaşı Fadera'yı, vatana ihanetten suçlu bularak 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, iki sivil ve bir polis memurunu da vatana ihaneti gizlemek ve ağır suç işlemek için komplo kurmakla suçladı. Yargılanan 7 kişi ise suçsuz bulunarak beraat etti.

Yaklaşık 21 milyon nüfusa sahip Gambiya'da 21 Aralık'ta darbe girişimi engellenmiş, olayla bağlantılı aralarında 5 askerin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

  • darbe lideri
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  • gambiya

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