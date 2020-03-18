İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,4572
  • EURO
    7,1136
  • ALTIN
    315.858
  • BIST100
    86724.3
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Gambiya'da ilk defa yeni tip koronavirüs tespit edildi
Dünya

Gambiya'da ilk defa yeni tip koronavirüs tespit edildi

Batı Afrika ülkesi Gambiya'da ilk defa yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği bildirildi.

AA18 Mart 2020 Çarşamba 13:17 - Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 13:17
ABONE OL

Gambiya Sağlık Bakanı Dr. Ahmadou Samateh, ulusal televizyonda yaptığı açıklamada, pazar günü İngiltere'den gelen 20 yaşlarındaki bir kadına yapılan testin pozitif çıktığını duyurdu.

Samateh, "Gambiya, ilk Kovid-19 vakası gördü. Şu anda kadın, Fajara'daki Tıbbi Araştırma Konseyinde (MRC) karantinaya alındı. Kadının temas kurduğu herkes takibe alındı." dedi.

Öte yandan MRC'den yapılan açıklamada, hastanın tedavi alına alındığı ve durumunun "stabil" olduğu belirtildi.

Afrika genelinde vaka sayıları 500'e ulaştı. Sahra Altı Afrika’da en fazla hastalığın görüldüğü ülke Güney Afrika oldu ve vaka sayısı 116'ya çıktı.

Kesik kol soruşturması sürüyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Bir günde 4 bin kişi mağazaya geldi, Başkan Erdoğan aradı'
'Bir günde 4 bin kişi mağazaya geldi, Başkan Erdoğan aradı'

'Bir günde 4 bin kişi mağazaya geldi, Başkan Erdoğan aradı'

Japon uzmanlarla birlikte geliştirildi! Putin duyurdu: Gelecek ay üretime geçmeyi planlıyoruz
Japon uzmanlarla birlikte geliştirildi! Putin duyurdu: Gelecek ay üretime geçmeyi planlıyoruz

Japon uzmanlarla birlikte geliştirildi! Putin duyurdu: Gelecek ay üretime geçmeyi planlıyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay açıkladı: Saat 06.00 itibarıyla tamamlandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay açıkladı: Saat 06.00 itibarıyla tamamlandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay açıkladı: Saat 06.00 itibarıyla tamamlandı

Kadir Şeker hakkında istenen ceza belli oldu
Kadir Şeker hakkında istenen ceza belli oldu

Kadir Şeker hakkında istenen ceza belli oldu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.