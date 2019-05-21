Game of Thrones'a ilham olmuştu, hayranları yıkıyor

28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0618
  • 6,763
  • 248.53
  • 85.870
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Game of Thrones hayranları Hadrian Duvarı'nı mahvediyor

Game of Thrones hayranları, dizideki 'buz duvarına' ilham veren 2 bin yıllık Hadrian Duvarı'nı tahrip ediyor.

  • star.com.tr
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İngiltere'de bulunan ve ''Avrupa'nın Çin Seddi'' olarak da nitelendirilen duvar, ilham verdiği Game of Thrones dizisi hayranlarının bölgeye akın etmesi ile zarar görüyor.

 
Yerel kaynakların sosyal medyada paylaştığı görüntülerde, duvarın bazı kısımlarının yıkıldığı görülüyor. Kaynaklar, UNESCO Dünya Mirası listesindeki yapının 10 metrelik bölümünün ciddi hasar gördüğünü belirtiyor.
 
HADRİAN DUVARI
 
Northumberland'da bulunan ve Roma Duvarı olarak da bilinen Hadrian Duvarı, M.S 122 yılında inşa edilmiş.
 
Modern İngiltere'yi doğu-batı doğrultusunda ikiye ayıran bu taştan bu set günümüzde İngiltere-İskoçya sınırını oluşturan bölgenin yakınlarında yer alıyor.
 
73 mil (117.4 km) uzunluğundaki duvarın, önemli bir kısmı, özellikle orta bölümü, halen ayakta. Duvar 1987'de UNESCO Dünya Mirası Alanları'na dahil edildi.
 

Bağdat Caddesi’nde kutlama yapan Galatasaray taraftarına şişeli, kemerli saldırı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Binlerce öğretmene müjdeli haber! Bugün başladı!

Binlerce öğretmene müjdeli haber! Bugün başladı!

TSK'ya yeni MPT-76 teslimatı

TSK'ya yeni MPT-76 teslimatı

İşte Türkiye'nin yurt dışında yaptırdığı birbirinden güzel camiler

İşte Türkiye'nin yurt dışında yaptırdığı birbirinden güzel camiler

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Game of Thrones'a ilham olmuştu, hayranları yıkıyor

Game of Thrones'a ilham olmuştu, hayranları yıkıyor

Merkez Bankası'ndan iki hamle birden

Merkez Bankası'ndan iki hamle birden

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındılar

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındılar

Savunma bakanının paylaşımı ortalığı karıştırdı! Kuleler bombalanmış...

Savunma bakanının paylaşımı ortalığı karıştırdı! Kuleler bombalanmış...
 

POPÜLER HABERLER

Yer Beşiktaş... Polis ´UBER´i böyle götürdü

Yer Beşiktaş... Polis ´UBER´i böyle götürdü

Gelmiş geçmiş en çılgın buluşlar!

Gelmiş geçmiş en çılgın buluşlar!

Nikaragua'da maskeli cenaze töreni

Nikaragua'da maskeli cenaze töreni

Yok artık dedirtecek birbirinden tuhaf nesneler!

Yok artık dedirtecek birbirinden tuhaf nesneler!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA