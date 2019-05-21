Game of Thrones'a ilham olmuştu, hayranları yıkıyor

İngiltere'de bulunan ve ''Avrupa'nın Çin Seddi'' olarak da nitelendirilen duvar, ilham verdiği Game of Thrones dizisi hayranlarının bölgeye akın etmesi ile zarar görüyor.

Yerel kaynakların sosyal medyada paylaştığı görüntülerde, duvarın bazı kısımlarının yıkıldığı görülüyor. Kaynaklar, UNESCO Dünya Mirası listesindeki yapının 10 metrelik bölümünün ciddi hasar gördüğünü belirtiyor.

HADRİAN DUVARI

Northumberland'da bulunan ve Roma Duvarı olarak da bilinen Hadrian Duvarı, M.S 122 yılında inşa edilmiş.

Modern İngiltere'yi doğu-batı doğrultusunda ikiye ayıran bu taştan bu set günümüzde İngiltere-İskoçya sınırını oluşturan bölgenin yakınlarında yer alıyor.

73 mil (117.4 km) uzunluğundaki duvarın, önemli bir kısmı, özellikle orta bölümü, halen ayakta. Duvar 1987'de UNESCO Dünya Mirası Alanları'na dahil edildi.