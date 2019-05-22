Game of Thrones'un Bran Stark’ı: Finali şaka sandım

Entertainment Weekly'e konuşan Hempstead-Wright, son sezonun senaryosunu ilk kez okurken kralın seçildiği sahneye geldiğinde ve "Bran" adını gördüğünde heyecandan ayağa fırladığını söyledi. Genç aktör, "Gerçekten David ve Dan'in şaka olsun diye bir senaryo yazdığını, herkese kendi karakterinin 'Demir Taht'a oturduğu bir senaryo yolladıklarını düşündüm" dedi. Hempstead-Wright, senaristlerle konuşurken, "Evet çocuklar beni iyi kandırdınız. Haydi oradan! Gerçekten mi?" dediğini aktardı.

Bran'i canlandıran aktör, dizinin finalinde olanlardan memnun olduğunu söylese de, 'kral olacağını' öğrenmeden önce "iyi bir ölüm sahnesi" istediğini itiraf etti: "Mutluyum. Aslında ölmek istiyordum ve kafamın patladığı iyi bir ölüm sahnesi istiyordum".

Karışık tepkiler alan Game of Thrones finalini savunan Hempstead-Wright, birilerini kızdırmadan bu kadar popüler bir diziyi bitirmek çok zor" ifadelerini kullandı. Hempstead-Wright, finalin muhteşem bir diziye uygun bir final olduğunu söyledi.

Sosyal medyada birçok Game of Thrones takipçisi Bran'in tahta oturmasına tepki göstermişti. Bran karakteri 5.sezonda hiç görünmemişti.