27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0777
  • 6,7877
  • 248.922
  • 85.419
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Game of Thrones'un Bran Stark’ı: Finali şaka sandım

Game of Thrones dizisinin finalinde Westeros'un kralı olan Bran Stark'ı canlandıran Isaac Hempstead-Wright, dizinin sonunu 'bir şaka' zannettiğini söyledi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Entertainment Weekly'e konuşan Hempstead-Wright, son sezonun senaryosunu ilk kez okurken kralın seçildiği sahneye geldiğinde ve "Bran" adını gördüğünde heyecandan ayağa fırladığını söyledi. Genç aktör, "Gerçekten David ve Dan'in şaka olsun diye bir senaryo yazdığını, herkese kendi karakterinin 'Demir Taht'a oturduğu bir senaryo yolladıklarını düşündüm" dedi. Hempstead-Wright, senaristlerle konuşurken, "Evet çocuklar beni iyi kandırdınız. Haydi oradan! Gerçekten mi?" dediğini aktardı.
 
Bran'i canlandıran aktör, dizinin finalinde olanlardan memnun olduğunu söylese de, 'kral olacağını' öğrenmeden önce "iyi bir ölüm sahnesi" istediğini itiraf etti: "Mutluyum. Aslında ölmek istiyordum ve kafamın patladığı iyi bir ölüm sahnesi istiyordum".
 
Karışık tepkiler alan Game of Thrones finalini savunan Hempstead-Wright, birilerini kızdırmadan bu kadar popüler bir diziyi bitirmek çok zor" ifadelerini kullandı. Hempstead-Wright, finalin muhteşem bir diziye uygun bir final olduğunu söyledi.
 
Sosyal medyada birçok Game of Thrones takipçisi Bran'in tahta oturmasına tepki göstermişti. Bran karakteri 5.sezonda hiç görünmemişti.

Trafikte motosikletle 8 büyük koli taşıdı... O anlar kamerada

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na sert tepki

Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na sert tepki

TBMM'de terör eylemi girişimiyle ilgili son dakika gelişmesi

TBMM'de terör eylemi girişimiyle ilgili son dakika gelişmesi

Bakan Akar'dan flaş S-400 açıklaması

Bakan Akar'dan flaş S-400 açıklaması

YSK için gerekçe günü

YSK için gerekçe günü

Game of Thrones'un Bran Stark’ı: Finali şaka sandım

Game of Thrones'un Bran Stark’ı: Finali şaka sandım

Önemli uyarı: 50, 100 ve 200 liralık banknotlar...

Önemli uyarı: 50, 100 ve 200 liralık banknotlar...

3 yıldır aranıyordu... Hücre evinde yakalandı

3 yıldır aranıyordu... Hücre evinde yakalandı

Caminin deposunda bulundu! Görenler şaşkına döndü

Caminin deposunda bulundu! Görenler şaşkına döndü
 

POPÜLER HABERLER

ABD polisleri şüpheliyi ölümüne darp etti

ABD polisleri şüpheliyi ölümüne darp etti

Tarantino'dan seyircilere spoiler uyarısı

Tarantino'dan seyircilere spoiler uyarısı

Biten Transferler - 2019/2020 Sezonu

Biten Transferler - 2019/2020 Sezonu

Telefonu uçakta uçuş moduna almazsanız ne olur?

Telefonu uçakta uçuş moduna almazsanız ne olur?

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA