Gana, 565 bin doz aşıyı teslim aldı

ABD tarafından gönderilen 565 bin doz aşı, başkent Akra'da Kotoka Uluslararası Havalimanı'nda Ganalı yetkililere teslim edildi.
Gana Sağlık Hizmetleri (GHS) Genel Direktörü Dr. Patrick Kuma-Aboagye, yaptığı açıklamada, bu aşıların vatandaşları ciddi hastalıklardan korumak ve hayat kurtarmak için ülke genelinde kullanılacağını belirtti.
Gana'da salgının başlangıcından bu yana 157 bin 751 kişide Kovid-19'a rastlandı, bunlardan 155 bin 322'si sağlığına kavuşurken virüs nedeniyle 1419 kişi yaşamını yitirdi.