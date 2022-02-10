Gana, 565 bin doz aşıyı teslim aldı

AA 10 Şubat 2022 Perşembe 01:23 - Güncelleme: 10 Şubat 2022 Perşembe 01:23

ABD tarafından gönderilen 565 bin doz aşı, başkent Akra'da Kotoka Uluslararası Havalimanı'nda Ganalı yetkililere teslim edildi.

Gana Sağlık Hizmetleri (GHS) Genel Direktörü Dr. Patrick Kuma-Aboagye, yaptığı açıklamada, bu aşıların vatandaşları ciddi hastalıklardan korumak ve hayat kurtarmak için ülke genelinde kullanılacağını belirtti.



Gana'da salgının başlangıcından bu yana 157 bin 751 kişide Kovid-19'a rastlandı, bunlardan 155 bin 322'si sağlığına kavuşurken virüs nedeniyle 1419 kişi yaşamını yitirdi.