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Dünya

Gana Devlet Başkanı Akuffo-Addo, Kovid-19 şüphesiyle karantinaya alındı

Gana Devlet Başkanı Nana Akuffo-Addo, yakın çevresindekilerden birinde Kovid-19'a rastlanması üzerine kendini evinde karantinaya aldı.

AA05 Temmuz 2020 Pazar 09:20 - Güncelleme: 05 Temmuz 2020 Pazar 09:23
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Gana Enformasyon Bakanı Kojo Oppong Nkrumah, yaptığı açıklamada, bugün Devlet Başkanı Akuffo-Addo'nun çevresindeki insanlardan birinde Kovid-19'a rastlanması nedeniyle karantinaya girdiğini belirtti.

Nkrumah, açıklamasında, "Bugün Devlet Başkan Akuffo-Addo'ya yapılan Kovid-19 testi negatif çıktı ancak virüse karşı tedbirler kapsamında bugünden itibaren 14 gün süre karantinaya girdi." dedi.

Bakan Nkrumah, bu süre zarfında Akuffo-Addo'nun evinden çalışacağını ifade etti.

Gana'da şimdiye kadar 19 bin 388 Kovid-19 vakası görülürken, 117 kişi hayatını kaybetti.

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