AA 05 Temmuz 2020 Pazar 09:20 - Güncelleme: 05 Temmuz 2020 Pazar 09:23

Gana Enformasyon Bakanı Kojo Oppong Nkrumah, yaptığı açıklamada, bugün Devlet Başkanı Akuffo-Addo'nun çevresindeki insanlardan birinde Kovid-19'a rastlanması nedeniyle karantinaya girdiğini belirtti.



Nkrumah, açıklamasında, "Bugün Devlet Başkan Akuffo-Addo'ya yapılan Kovid-19 testi negatif çıktı ancak virüse karşı tedbirler kapsamında bugünden itibaren 14 gün süre karantinaya girdi." dedi.



Bakan Nkrumah, bu süre zarfında Akuffo-Addo'nun evinden çalışacağını ifade etti.



Gana'da şimdiye kadar 19 bin 388 Kovid-19 vakası görülürken, 117 kişi hayatını kaybetti.