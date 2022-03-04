Gana: Rusya'yı sorumlu tutarız!

AA 4 Mart 2022 Cuma 07:05 - Güncelleme: 4 Mart 2022 Cuma 07:05

Ulusal basındaki haberlere göre, Bakan Botchwey, yaptığı açıklamada, Ukrayna'da devam eden askeri operasyonları insanların hayatını tehlikeye attığını belirtti.

Botchwey, Gana hükümetin Rusya'yı savaşı sona erdirme, geri çekilme ve insancıl hukuka saygı duyma çağrısı yaptığını söyledi.

Ukrayna'daki tüm vatandaşlarını güvende olmasını sağlamaya çalıştığına işaret eden Botchwey, Rusya, vatandaşlarımızın güvenliği ve emniyetinden sorumludur ve liderliğini insancıl hukuka saygı göstermeye çağırıyoruz." dedi.