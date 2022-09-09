Gana'da 7,9 milyondan fazla kişi okuma yazma bilmiyor

Gana İstatistik Servisi'nden (GSS) yapılan açıklamada, ülkede 7,9 milyondan fazla kişinin okuma yazma bilmediği belirtildi.

Açıklamada, ülkede okuma yazma bilmeyenlerin 4,6 milyonunu kız çocuklarının oluşturduğu kaydedilerek, kadınların eğitim açısından dezavantajlı olduğu ve bu sorunun "kalıcı" hale geldiği aktarıldı.

Bu sayıların bir ülke için ciddi sorun teşkil ettiğinin altı çizilen açıklamada, hükümete okuryazarlığın özellikle kız çocukları için artırılması adına adım atması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, 2018-2030 Eğitim Stratejik Planı'na göre, Gana'nın diğer Sahra Altı Afrika ülkelerine kıyasla daha düşük yetişkin okuryazarlığı seviyelerine sahip olduğu kaydedildi.