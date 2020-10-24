Gana'da çöken kilisede ölü sayısı 22'ye çıktı

AA 24 Ekim 2020 Cumartesi 00:53 - Güncelleme: 24 Ekim 2020 Cumartesi 00:53

Ulusal Afet ve Yönetim Organizasyonu (NADMO) Koordinatörü Agyemang Prempeh, yaptığı açıklamada, Eastern vilayetine bağlı Manso Akroso bölgesinde çöken 6 katlı kilisenin arama kurtarma çalışmalarında 4 kişinin cesedine daha ulaşıldığını belirtti.

Afette hayatını kaybedenlerin sayısının 22'ye çıktığını kaydeden Prempeh, 8 kişinin de kurtarıldığını ifade etti.



Prempeh, NADMO ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Olay sırasında kilisede 60'tan fazla kişinin bulunduğu öne sürüldü.



