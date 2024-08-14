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Dünya

Gana'da dang humması vaka sayısı 100'e yükseldi

Gana'da dang humması vaka sayısının 100'e ulaştığı bildirildi.

AA14 Ağustos 2024 Çarşamba 22:12 - Güncelleme:
Gana'da dang humması vaka sayısı 100'e yükseldi
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Gana Sağlık Hizmetleri (GHS) Genel Direktörü Patrick Kuma-Aboagye, yaptığı açıklamada, geçen ay Eastern vilayetinde görülen dang hummasının ülkenin 6 eyaletine yayıldığını belirtti.

Ülkede dang humması vaka sayısının 100'e çıktığını kaydeden Kuma-Aboagye, şu anda ayrıca 103 şüpheli vaka bulunduğunu söyledi.

Kuma-Aboagye, salgının yayılmasını önlemek için bölgeye sağlık ekiplerinin gönderildiğini ifade etti.

Gana'da dang humması ilk olarak 15 Temmuz'da ülkenin Eastern vilayetinde görülmüştü.

- DANG HUMMASI

Tropikal ve subtropikal bölgelerde görülen dang humması, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık bazı vakalarda ölüme neden olabiliyor.

Vakalar, genellikle "yağış dönemleri" olarak bilinen mart, haziran, eylül ve aralıkta artış gösteriyor.

Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa yol açan sivrisinek türünün, su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle muhtemel üreme alanlarının sürekli ilaçlanması gerekiyor.

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