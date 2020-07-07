Gana'da Devlet Bakanında koronavirüs tespit edildi

AA 07 Temmuz 2020 Salı 20:40 - Güncelleme: 07 Temmuz 2020 Salı 20:40

Enformasyon Bakanı Kojo Oppong Nkrumah, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Mafo'ya yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.

Nkrumah, Mafo'nun durumunun stabil olduğunu aktararak, "Kovid-19'un tedbirleri kapsamında Osafo Mafo, evinde karantinaya girdi. Kendisi kamuoyunu uygun bir şekilde bilgilendirmemiz talimatını verdi." ifadelerini kullandı.

Gana'da daha önce 3 bakan ve bakan yardımcısı Kovid-19'a yakalamıştı.

Ülkede şimdiye kadar 20 binden fazla Kovid-19 vakası görülürken, 112 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.